Основные преимущества цепных строп

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Выбирая представленное оборудование, обязательно нужно покупать его с запасом по нагрузке

Цепные стропы благодаря большим значениям допустимой рабочей нагрузки и очень высокой устойчивости к механическим повреждениям находят применение при самых требовательных погрузочных работах в строительстве и промышленности. На официальном сайте https://gpo-msk.ru/stropy/ представлены современные модели такого оборудования. Каждая деталь строп продумана и протестирована в самых сложных технологических условиях.

Цепные стропы нового поколения

Цепи изготовлены из термически улучшенной стали класса. Их максимальная рабочая температура составляет 200 C. Работа цепных строп часто выполняется в сложных и даже экстремальных условиях. Поэтому надежность и безопасность этого оборудования должны быть на очень высоком уровне. Стропы в соответствии с европейским стандартом EN 818-4 соответствуют самым высоким европейским требованиям качества и безопасности.

Каждый строп имеет прочную маркировку, нанесенную на табличку, постоянно прикрепленную к цепи. Табличка содержит основную информацию о продукте и декларацию о соответствии стандарту. Кроме того, к каждому купленному товару обязательно прилагается сертификат качества, в котором также можно найти декларацию о соответствии стандарту.

Классификация цепных строп

Стропы могут быть однотактными, двухтактными, трехтактными (очень редко) и четырехтактными.

- Однотактная подвеска - это один участок цепи, с одной стороны оканчивающийся звеном, а другой снабженный крюком или звеном.

- Двухтактный строп состоит из двух секций цепи одинаковой длины, которые с одной стороны крепятся к общему звену, а остальные их концы снабжены крючками.

- Трехтактные стропы — это стропы, которые в основном используются для захвата и перемещения бетонных кругов.

- Четырехтактный строп представляет собой два двухтактных стропа, соединенных одним звеном.

Допустимая рабочая нагрузка сообщает нам, какую максимальную нагрузку мы можем нагрузить. Для цепных строп максимальная нагрузка в четыре раза меньше, чем разрывная нагрузка. Допустимая нагрузка подбирается таким образом, чтобы даже в неблагоприятных условиях (толчки, рывки) строп не подвергался повреждениям. В настоящее время выбирая представленное оборудование, обязательно нужно покупать его с запасом по нагрузке. Это будет дополнительной гарантией при проведении погрузочных работ. Также цепные стропы должны регулярно подвергаться проверкам.