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Xiaomi разработала модульную маску от коронавируса

17:07 18.05.2020

Дочерняя компания Xiaomi Huami разработала защитную маску, которая, по словам производителя, сможет успешно защитить своего владельца от нового коронавируса.


Фото с сайта techcrunch.com

Новинка получила название Aeri и выполнена из прозрачного пластика и фильтрующих элементов. Производитель считает, что прозрачность позволит пользователям использовать смартфоны с функцией разблокировки по лицу не снимая маску.

Одной из особенностей маски является также наличие встроенной ультрафиолетовой лампы, с помощью которой осуществляется дезинфекция фильтрующих элементов. Обеззараживание занимает примерно 10 минут и начинается автоматически при подключении устройства к USB. При этом отмечается, что внешний слой маски дезинфицировать придется все равно вручную.

Также стоит отметить, что маска имеет модульную конструкцию, что позволяет устанавливать дополнительные элементы. Например, можно установить вентилятор, который усилит приток воздуха.


Фото с сайта techcrunch.com

Представители Huami уверяют, что по уровню фильтрации воздуха маску Aeri можно сравнить с масками N95.  Срок службы защитного фильтра доходит до 1,5 месяцев.

Ожидается, что выпуск гаджета начнется в течение 6-12 месяцев. Стоимость Aeri пока не называется.

Темы: Коронавирус, Гаджеты, Гаджеты
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