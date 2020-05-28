Как сделать большой скриншот сайта

17:36

Не каждый человек знаком с пакетом графических программ

Не каждый имеет современный монитор с высоким разрешением, да и браузер не у всех правильно открывает любую страницу. В то же время, многим нужно сделать скриншот web-сайта с тем, чтобы предъявить его в качестве доказательства. Для этого можно использовать сервис website screenshot, который предлагает попробовать совершенно бесплатно. Недооценка важности чревата тратой большого количества времени на создание подходящего скриншота.

Когда нужен скриншот сайта

Чаще всего создание полноразмерного скрина востребовано в том случае, если надо предъявить информацию с качестве доказательства другим людям. Реже может быть востребовано создание скриншота для своих собственных целей и последующего использования.

Аналитики выделяют следующие причины популярности сторонних программ для создания скриншота сайта:

Специализация . Весь научно-технический прогресс идет по пути все возрастающей специализации. Большинство людей — профессионалы и специалисты в своей области, но не обязаны при этом разбираться в других. Вместо этого они пользуются инструментом, который разработан профессионалами для упрощения выполнения сложных задач.

. Весь научно-технический прогресс идет по пути все возрастающей специализации. Большинство людей — профессионалы и специалисты в своей области, но не обязаны при этом разбираться в других. Вместо этого они пользуются инструментом, который разработан профессионалами для упрощения выполнения сложных задач. Скорость. Создание подходящего скриншота без привлечения дополнительного сервиса потребует временных затрат. Хорошо, если человек уже знаком с графическими программами. Если нет, придется тратить время на их освоение ради выполнения одной единственной задачи. При этом, повторная потребность в полученных знаниях может никогда больше не наступить. Большинство предпочтет потратить это время на отдых или зарабатывание денег. Это будет более эффективное применение сил.

Экспертами также называются другие причины популярности подобных сервисов. Главная — возможность продемонстрировать другому скриншот окна браузера, который открыт на ультрасовременном мониторе с большим разрешением.

Заключение

Люди, которым по долгу службы надо делать большое количество скриншотов, а затем их обрабатывать в графических программах получают инструмент для автоматизированного выполнения поставленной задачи. Таким образом гарантируется повышение производительности труда.

Если бизнес обратит внимание на возможность автоматизации труда своих сотрудников, он может получить серьезное конкурентное преимущество и заработать больше денег.