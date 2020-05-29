Осевые вентиляторы и их назначение

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Вентиляторы полностью защищены от попаданий капель воды или другой влаги

Первым делом, следует отметить, что осевые вентиляторы используются лишь в бытовых сферах нашей жизни и то, что они никак не приспособлены к функционированию в промышленной деятельности. Осевой вентилятор представляет собой устройство, которое вытягивает воздух из помещений бытового типа.

Вся конструкция вентилятора состоит из передней панели и корпуса, выполненного из пластика. Внутри данного корпуса располагаются: двигатель, ось с лопастями, чьи функции это передвигать потоки воздуха, и обратный клапан-бабочка. Оптимизацию работы и уменьшение турбулентности, в свою очередь, обеспечивает, конвейер, за счет передвижения воздуха.

Высокая производительность осевых вентиляторов гарантируется благодаря наличию высокоэффективной крыльчатки. Держатель двигателя, который выполнен из материала, обладающего термопластическими свойствами, делает работу устройства едва заметной, так, как он значительно уменьшает уровень шума при работе. Обратный клапан не допускает ситуации, когда воздух возвращается из воздуховода обратно в ваше помещение. Решетки из пластика выполняют защитную роль, оберегая всю конструкцию от внешних механических повреждений и дефектов.

Для монтажных работ с осевым вентилятором, следует разместить, само устройство в воздуховод. При этом диаметр патрубка осевого вентилятора (самыми распространенными показателями являются модели с диаметром 80-150мм) должен в обязательном порядке соотноситься с размером воздуховода.

Производительность осевых вентиляторов напрямую зависит от расхода воздуха. И в этом плане осевые вентиляторы справляются вполне неплохо. Максимальный показатель расхода воздуха среди моделей осевых вентиляторов составляет 335м³ на час. Но при всем этом, мощность, которую потребляет устройство, является совсем небольшой. При этом уровень шума, чаще всего, даже при интенсивной работе не превышает 34 дБ(А).

Что же касается безопасности осевых вентиляторов, то здесь также все очень неплохо. Вентиляторы полностью защищены от попаданий капель воды или другой влаги. При всем при этом, степенью защиты от влажности является IP X4, что практически на сто процентов, гарантирует исправную работу устройства, даже при попадании на него любого вида влаги.

Как уже упоминалось ранее, от внешних механических повреждений, осевой вентилятор защищает пластиковая решетка, которая может быть матовой либо же глянцевой, в зависимости от модели. Важное замечание, что решетка может быть как сплошной, так и являть собой ряд специальных решеток.

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