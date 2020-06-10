Частная российская компания представила проект легкой ракеты-носителя

15:20

Компания «Космокурс» примет участие в конкурсе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» с собственным проектом двухступенчатой ракеты.

По словам главы компании Павела Пушкина, в настоящее время в НТИ отправлены презентационные материалы, но техническое задание на разработку пока не выставлялось: проект был создан на основе примерных требований, которые могут быть переработаны.

Ракета имеет длину 19 метров и оснащается девятью керосин-кислородными двигателями. На солнечно-синхронную орбиту (500 километров) она способна вывести примерно 265 килограммов груза, сообщает Naked-science.

Напомним, что в 2020 году НТИ намерено выделить $150 000 на разработку трех аванпроектов по созданию подобных носителей.