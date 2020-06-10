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Частная российская компания представила проект легкой ракеты-носителя

15:20 10.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Компания «Космокурс» примет участие в конкурсе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» с собственным проектом двухступенчатой ракеты.

По словам главы компании Павела Пушкина, в настоящее время в НТИ отправлены презентационные материалы, но техническое задание на разработку пока не выставлялось: проект был создан на основе примерных требований, которые могут быть переработаны.

Ракета имеет длину 19 метров и оснащается девятью керосин-кислородными двигателями. На солнечно-синхронную орбиту (500 километров) она способна вывести примерно 265 килограммов груза, сообщает Naked-science.

Напомним, что в 2020 году НТИ намерено выделить $150 000 на разработку трех аванпроектов по созданию подобных носителей.

Темы: Наука и технологии, Ракеты
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Комментарии читателей
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10.06.2020, 23:23
Гость: ABCD

Зачем лепить горбатого? В РФ полно списываемых ракет которые выводятся из состава РВСН. Их разве нельзя применять для подобных запусков?
10.06.2020, 21:17
Гость: streamer

Двухступенчатая ракета-носитель Falcon 1 компании SpaceX:
высота 21,3 м, диаметр 1,7 м, стартовая масса -27,67 т, полезная нагрузка на НОО - 420 кг, стоимость запуска - $7,9 млн.
Как видим, представленный проект РН СЛК - практически полный аналог Falcon 1, на 14% меньший мощностью (360 кг на НОО). Но эта программа Маска была свернута после двух удачных полетов в 2009-ом из-за её коммерческой бесперспективности. Анализ рынка уже тогда показывал, что эпоха отдельных легких (менее 1 т) коммерческих спутников заканчивается (а их группировки выгоднее выводить партиями), для исследовательских спутников цена запуска все-равно остается слишком высокой.
Кстати, в 2019 г. SpaceX представила собственную программу по запуску малых спутников с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Анонсировались выделенные запуски (3 в год) на солнечно-синхронную орбиту начиная с 2020 года (Ждем!). Цена вывода спутника до 150 кг — $2,25 млн, 300 кг — $4,5 млн.
Кроме того, клиентам дана возможность размещать свои спутники в качестве второстепенной полезной нагрузки на ежемесячных запусках Falcon 9 со спутниками Starlink на НОО. Цена вывода спутника до 200 кг составит $1 млн.
Таким образом, представленный проект РН СЛК, чтобы быть коммерчески успешным, должен иметь стоимость запуска менее $5 млн. Для одноразовой ракеты это крайне проблематично. Плюс сроки: через несколько лет у SpaceX будет будет целый парк первых ступеней с выработанным амортизационным ресурсом (10 запусков), по сути, бесплатных.
10.06.2020, 21:09
Гость: Никакого единства народа и власти.

"Народ и партия - едины!" - кричали грузчики в порту...
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