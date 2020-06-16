Как выбрать телефон

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На рынке сейчас представлено множество различных смартфонов

Перед пользователем стоит сложный выбор. Сравнение телефонов позволит вам не ошибиться.

Операционная система

Здесь два главных конкурента: Android и IOS. По большей части, выбор ОП дело вкуса, но у каждой из них есть свои преимущества и недостатки.

Среди Андроидов есть смартфоны любой ценовой политики: от самых простейших до дорогих флагманов. Найдётся телефон для любого бюджета.

А вот на IOS с этим сложнее. Все модели телефонов стоят достаточно дорого. А если хотите сэкономить, придётся покупать старую модель или БУ. Плюс Айфонов в том, что они стабильнее и обновление приходит регулярно. Бренды на Андроиде, могут поменять операционную систему для своих нужд, от чего может пострадать качество работы.

Габариты и диагональ экрана

Первым делом, обратите внимание на вес устройства и ширину, потому что от этого зависит удобство в использовании. Хоть и большинство телефонов сейчас производят лёгкими и тонкими, лучше всё равно проверить эти моменты.

Выбор дисплея дело индивидуальное. Держать большой телефон будет неудобно в маленьких женских руках, зато на экране помещается больше информации и будет удобнее смотреть видео.

Чтобы не ошибиться с выбором, не покупайте телефон сразу онлайн. Придите в магазин, подержите его в руках, попробуйте поуправлять одной рукой. Если будет неудобно, задумайтесь, стоит ли оно того, взвесьте все плюсы и минусы.

Матрица дисплея и разрешение экрана

От этого напрямую зависит ваше зрение и комфорт. Если вы работаете в телефоне или проводите в нем много времени, не скупитесь. Покупайте телефон с более качественной матрицей.

Если вы сомневаетесь в важности этого пункта, сравните в магазине два телефона с разными матрицами. Вы увидите колоссальную разницу в качестве изображения.

А вот разрешение экрана не более, чем маркетинговый ход. Разницы вы пости не увидите.

Камеры

Если вам нужна хорошая камера, то не стоит слепо верить характеристикам. Протестируйте в магазине и выберите ту, чье качество вас устраивает.

Аккумулятор

Это важный пункт, если вы постоянно в телефоне и не всегда есть возможность подзарядки. Выбирайте модель с не менее чем 4 000 мАч.

Оперативная память

Телефоны с 2 Гб могут постоянно глючить, особенно при открытии многих приложений сразу. 3-4 ГБ будет оптимальным вариантом.

Размер хранилища

Если вы не собираетесь скачивать приложения, которые много весят, музыку или видео, то будет достаточно от 16 до 32 Гб. В остальных случаях, смотрите по своим потребностям. В лбой момент можно будет докупить карту памяти.