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В Швейцарии создали нанодвигатель из 16 атомов

16:08 17.06.2020

Швейцарским ученым удалось создать один из самых маленьких в мире двигателей


Стоп-кадр из видео в YouTube

Швейцарским ученым удалось разработать один из самых маленьких в мире двигателей, который состоит из 16 атомов и, по словам авторов разработки, работает на границе классической и квантовой физики.

Наноустройство было собрано учеными Швейцарской национальной лаборатории материаловедения (Empa) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

Размер собранной системы не достигает даже одного нанометра.

Система включает в себя движущуюся часть (ротор) и неподвижную (статор), которая образована из 6 атомов палладия и 6 атомов галлия, образующих 2 наложенных друг на друга равносторонних треугольника.

Ротор при этом состоит из 4-атомной молекулы ацетилена и под действием обычной тепловой энергии вращается в случайном направлении на поверхности статора. При комнатной температуре в одну секунду ротор совершает несколько миллионов оборотов, а если подвести к системе электричество, то его стабильный приток заставляет ацетилен совершать поворот в одном и том же направлении в 99 случаях из 100.

Авторы работы отмечают, что на один поворот потребуется шесть электронов, а достигается это за счет наноразмерного аналога храпового механизма (структура статора не имеет зеркальной симметрии, делая вращение молекулы ацетилена в одном направлении предпочтительнее, чем в противоположном).

Также отмечается, что при некоторых условияхданная система проявляла квантовую природу. В частности, двигатель продолжал работать, даже когда получал тепловой и электрической энергии меньше предела, необходимого на вращение, при температурах ниже 17 Кельвинов (минус 256 °C) и подаваемом напряжении менее 30 мВт. По мнению авторов работы, это можно объяснить туннельным эффектом (способность микрочастиц спонтанно преодолевать энергетические барьеры, не имеет аналогов в нашем макроскопическом мире).

Авторы разработки считают, что в будущем подобные устройства смогут приводить в движение различные наномеханизмы, например, «нанокран» или «нанофабрику».

Темы: Наука и практика, Наука и технологии
Источник: Naked-science.ru
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Комментарии читателей
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17.06.2020, 19:26
Гость: Однако,

закономерность: Чубайса нет - результат есть, а уж коль завелся Чубайс - ни результата, ни денег. Одно сплошное Роснано.
17.06.2020, 19:25
Гость: Ваал

Как следует из этого сообщения, никакого нанодвигателя создано не было. Если лишь некая наномодель, которую за этот двигатель выдают, что, впрочем, само по себе, безусловно, интересно. А между тем, неизвестными остаются его мощность, система питания энергией, способ передачи движения, периоды его действия и существования, возможности поломки и обслуживания, конфликтность с окружающим наномиром и многое другое. Так, мы воспринимает микро- и тем более наномир, как нечто бездушное, чем мы можем помыкать как угодно, как неким конструктором, исходя из своих интересов. Однако, несколько лет тому назад были открыты живые организмы – нанобы, которые в тысячу раз меньше микробов. А это уже окно совсем в другую вселенную, в которой, например, вирусы будут казаться гигантами. Нам совершенно неведомо, чем питаются и как размножаются нанобы, в каких отношениях они относятся с микробами (не болеют ли мокробы нанобами?) и нашим зоомиром, в том числе с человеком. Мы даже не догадываемся, к каким последствиям могут привести воображаемые нанодвигатели, и не будут ли они обращены наномиром против человечества. Кроме того, почти наверняка, законы физики наномира отличаются от законов физики, которые находят люди, исходя из своих параметров существования. А значит, ожидания одного эффекта может обернуться совсем другим результатом, и не обязательно только положительным.
17.06.2020, 18:40
Гость: а где

разработки российских крипто-троцкистов и наноспециалистов? Продолжают изобретать нано-микроскоп? Или опять нечего показать? Пусть просят у своих, Израиль или Америка никогда не откажут в помощи своим соплеменникам.
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