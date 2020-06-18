]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Роскомнадзор разблокирует Telegram

16:33 18.06.2020
Материалы по теме:

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, пишет "Интерфакс".

Как отмечает агентство, данное решение было принято после того, как ведомство оценило высказанную основателем мессенджера Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

Мессенджер Telegram в России официально был заблокирован с апреля 2018 года по решению Таганского суда. Суд принял это решение из-за отказа компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Несмотря на усилия по блокировке, мессенджер продолжает работать, им пользуются в том числе органы госвласти. В телеграм-каналах, в частности, публикуется официальная информация, связанная с пандемией коронавируса в России.

В мае 2020 года депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили законодательно разрешить разблокировать мессенджер. Они предложили включить этот ресурс в перечень мессенджеров, в которых будет публиковаться официальная информация о работе госорганов, а также сведения в периоды ЧС. Составлять список будет правительство. Блокировать мессенджеры из перечня блокировать будет нельзя.

Темы: Telegram, Роскомнадзор
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.06.2020, 22:15
Гость: Придите, ну пожалуйста

Мы вам все разблокируем... на день выборов.
18.06.2020, 21:21
Гость: Да

Западные спецслужбы прямо говорят, что читают всё, что можно...
Я не возражаю, пусть меня читают..

А что читают, надо объяснять госслужащим..чтобы не писали на служебные темы..
18.06.2020, 19:36
Гость: gvozd

не нужно Ничего..
просто Государство не имеет права вмешиваться в переписку..
это даже как бы закреплено в т.н. контитуции, да только на нее все плевали с колокольни и фсб главный нарушитель этой конституции.
я свое мнение не поменял - телега небезопасный мессенджер, под контролем западных спецслужб.
на западе прямо приняты законы по которым например за отказ предоставить ключ шифрования на границе - вас ждет реальная Тюрьма и уже есть пострадавшие по этим тираническим "законам".
доступ спецслужб к серверам компаний предоставляющих услуги связи прямо прописан в регулах ес, законах британии, франции, сша.
кстати фрицы удивили - они соблюдают конституцию и официально не дали доступа немецким спецслужбам ..

так что когда пишите, не позорьтесь перед иностранцами - они вас внимательно читают..
Все комментарии (9)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации