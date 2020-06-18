Роскомнадзор разблокирует Telegram

16:33

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, пишет "Интерфакс".

Как отмечает агентство, данное решение было принято после того, как ведомство оценило высказанную основателем мессенджера Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

Мессенджер Telegram в России официально был заблокирован с апреля 2018 года по решению Таганского суда. Суд принял это решение из-за отказа компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Несмотря на усилия по блокировке, мессенджер продолжает работать, им пользуются в том числе органы госвласти. В телеграм-каналах, в частности, публикуется официальная информация, связанная с пандемией коронавируса в России.

В мае 2020 года депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили законодательно разрешить разблокировать мессенджер. Они предложили включить этот ресурс в перечень мессенджеров, в которых будет публиковаться официальная информация о работе госорганов, а также сведения в периоды ЧС. Составлять список будет правительство. Блокировать мессенджеры из перечня блокировать будет нельзя.