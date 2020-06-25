Компания Olympus ушла с рынка фотоаппаратов

11:09

Японская компания Olympus заявила о прекращении выпуска фотоаппаратов. Как пишет ВВС, это решение руководство компании приняло спустя 84 года работы на этом рынке.

Свое решение в Olympus объяснили падением продаж в этом сегменте рынка. В последние годы компания переориентировалась на производство полупрофессиональных камер, однако этот рынок заменили камеры смартфонов, которые становятся все более и более качественными.

Отмечается, что Olympus продаст этот сегмент своей компании корпорации Japan Industrial Partners (JIP). Официальная сумма сделки и ее основные условия, не раскрываются. Сообщается, что сделка должна быть закрыта до 30 сентября 2020 года, в нее войдет подразделение Olympus, занимающееся выпуском фотоаппаратов, объективов, биноклей и диктофонов.

Компания JIP продолжит развивать бренды Olympus, в частности фотоаппараты линейки OM-D и объективы Zuiko. Olympus же сосредоточится на выпуске медицинского оборудования.

Созданная в 1919 году Olympus начала производить фотоаппараты в 1936 году и с тех пор была одним из лидеров на этом рынке. Наибольшего расцвета компания достигла в 1970-е годы, когда компактные камеры Olympus использовали известные в то время фотографы Дэвид Бэйли и Лорд Линчфилд.