]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Компания Olympus ушла с рынка фотоаппаратов

11:09 25.06.2020
Фото с сайта olympus.com

Японская компания Olympus заявила о прекращении выпуска фотоаппаратов. Как пишет ВВС, это решение руководство компании приняло спустя 84 года работы на этом рынке. 

Свое решение в Olympus объяснили падением продаж в этом сегменте рынка. В последние годы компания переориентировалась на производство полупрофессиональных камер, однако этот рынок заменили камеры смартфонов, которые становятся все более и более качественными.

Отмечается, что Olympus продаст этот сегмент своей компании корпорации Japan Industrial Partners (JIP). Официальная сумма сделки и ее основные условия, не раскрываются. Сообщается, что сделка должна быть закрыта до 30 сентября 2020 года, в нее войдет подразделение Olympus, занимающееся выпуском фотоаппаратов, объективов, биноклей и диктофонов.

Компания JIP продолжит развивать бренды Olympus,  в частности фотоаппараты линейки OM-D и объективы Zuiko. Olympus же сосредоточится на выпуске медицинского оборудования.

Созданная в 1919 году Olympus начала производить фотоаппараты в 1936 году и с тех пор была одним из лидеров на этом рынке. Наибольшего расцвета компания достигла в 1970-е годы, когда компактные камеры Olympus использовали известные в то время фотографы Дэвид Бэйли и Лорд Линчфилд.

Темы: События в мире современной фотографии, Фототехника
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации