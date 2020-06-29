Компания Omron отправила роботов на борьбу с коронавирусом

11:59

Японская компания Omron решила использовать в борьбе с коронавирусной инфекцией промышленных роботов.

В частности, устройства занимаются дезинфекцией помещений. По словам представителей компании, данное решение позволяет снизить риск заражения персонала.

В настоящее время уже налажен выпуск роботов, которые приспособлены для распыления дезинфицирующих средств и обработки различных поверхностей ультрафиолетовым излучением.

По информации издания Nikkei Asian Review, за основу разработчики взяли промышленных роботов, ранее использовавшись для перемещения деталей и инструментов на заводах. Стоимость одного такого робота, оснащенного специальным оборудованием для дезинфекции, находится в диапазоне 56 000 - 74 600 долларов.

Роботы также имеют возможность сканировать помещение специальным оптическим датчиком (лидар, при помощи лазера определяет расстояние до объектов) и составляют трехмерную карту. Это позволяет устройствам избегать столкновений с людьми и окружающими предметами.

По словам разработчиков, к центру управления можно подключить сразу несколько устройств, которые будут работать круглосуточно, что позволит увеличить частоту проведения дезинфекций.