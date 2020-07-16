KFC будет продавать напечатанные на 3D-принтере наггетсы

15:02

Популярный ресторан быстрого питания KFC объявил о сотрудничестве с лабораторией биотехнологи 3D Bioprinting Solutions. Как пишет газета "Ведомости", лаборатория разработает для ресторана технологию создания куриного мяса помощью 3D-биопринтера.

Сообщается, что первым продуктом, созданным на 3D-принтере, станет куриный наггетс. Финансовый аспект сделки не разглашается.

Сообщается, что для производства наггетсов будет использоваться смесь растительных белков, полученных из соевых и бобовых культур, а также курятина, выращенная по технологиям клеточного мяса. Смеси белков и куриные клетки лаборатория будет производить самостоятельно. Итоговый продукт будет иметь волокнистую текстуру куриного мяса.

Готовый полуфабрикат до съедобного состояния будет доводиться уже в ресторане, где его приправят фирменными специями, обваляют в панировке и поджарят.

Пока речь идет о небольшой партии опытных образцов. Предполагается, что он появится к концу текущего года. В будущем KFC рассматривает приготовление на 3D-принтере других продуктов ресторана.