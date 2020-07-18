Интересные факты о космическом телескопе Хабла

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Хабл продолжает накапливать наблюдения и делать новые открытия

1. Что такое космический телескоп Хабла?



Космический телескоп Хабла — это космический телескоп, который был запущен в 1990 году с космического корабля "Дискавери". С его положения над атмосферой Земли Хабл расширил наше понимание Вселенной - в частности, о рождении звезд, звездной смерти, эволюции галактики и черных дырах.

Вид Хабла настолько захватывающий, что он расположен над атмосферой Земли. Смещение карманов воздуха искажает свет из космоса — вот почему звезды кажутся мерцающими при взгляде с земли. Более того, атмосфера частично или полностью блокирует некоторые длины волн света, делая пространство единственным местом, где можно получить по-настоящему ясное и всеобъемлющее представление о Вселенной.

Большое зеркало Хабла собирает свет от небесных объектов и направляет его на приборы телескопа, глаза астронома на Вселенную. Текущие приборы Хаббла — широкоугольная камера 3 (WFC3), спектрограф космического происхождения (COS), ближняя инфракрасная камера и много объективный спектрометр (NICMOS), усовершенствованная камера для съемок (ACS), спектрограф для получения изображений с помощью космического телескопа (STIS) и датчики точного наведения (FGS).

Это не единственные приборы, которые летали на борту Хабла. Телескоп был спроектирован для периодического посещения астронавтами, которые привозят новые приборы и технологии и производят ремонт. Пожалуй, самая известная из этих обслуживающих миссий — первая, в 1993 году. После запуска Хабла в 1990 году было обнаружено, что первичное зеркало телескопа не имеет формы по краям на 1/50 человеческого волоса. Этот очень маленький дефект затруднял фокусировку слабых объектов, которые рассматривал Хабл. Астронавты установили на телескоп корректирующую оптику, исправляющую дефект зрения. За этим последуют еще четыре визита астронавтов, каждый из которых увеличит возможности обсерватории Хабла.

2. Зачем обслуживать космический телескоп Хабла?



НАСА на ранней стадии разработки телескопа решило спроектировать обсерваторию так, чтобы ее можно было обслуживать, находясь на орбите. Приборы были сконструированы в виде модульных блоков, сопоставимых с комодами, которые легко снимаются и заменяются. Когда компонент сломался или появился более технологичный прибор, астронавты могли устанавливать новое оборудование. Конструкторы телескопа оснастили Хабл держателями для рук и другими специальными приспособлениями, чтобы облегчить выполнение задач по обслуживанию космонавтов, носящих громоздкие скафандры.

Периодически модернизируя научные приборы, НАСА аргументировало это тем, что оно может обеспечить научное сообщество во всем мире передовыми технологиями, использующими уникальное положение Хабла высоко над затененной атмосферой Земли. Обслуживание космических аппаратов осуществлялось в 1993, 1997, 1999, 2002 и 2009 годах.

3. Будет ли еще одна миссия по обслуживанию Хабла?



Четвертая миссия по обслуживанию в 2009 году была последней миссией в Хабле. Как и в случае с любой передовой технологией, у Хабла слишком много запасных частей, чтобы их можно было ремонтировать бесконечно. С годами компоненты постепенно деградируют до такой степени, что перестают функционировать.

Когда это произойдет, Хабл будет продолжать двигаться по орбите Земли до тех пор, пока его орбита не развалится, позволяя ему вращаться в сторону Земли. Хабл был разработан специально для работы с космическим шаттлом, но его длительный срок службы продлился и после выхода из программы космических шаттлов. Вместо этого ожидается, что роботизированная миссия поможет Хаблу сойти с орбиты, направляя его останки через погружение в атмосферу и в океан.

4. Можно ли посмотреть фотографии Хабла в прямом эфире?



На борту телескопа нет ни камеры, ни веб-камеры для прямых ретрансляционных связей. Снимки, сделанные Хаблом, представляют собой цифровые снимки и спектры, которые публикуются через год (чтобы астрономы, запросившие данные, имели достаточно времени для проведения своих исследований). Данные, которые передаются с телескопа в цифровом виде, должны быть преобразованы компьютерами из этой оцифрованной информации в черно-белые фотографии. Затем они совершенствуются для выявления деталей на снимках.

Фото: nasahubble / Instagram

5. Реальны ли цвета на снимках Хабла?



На борту Hubble нет камер "естественного цвета". Все оптические камеры на борту — это цифровые ПЗС-камеры, которые принимают изображения в виде оттенков серого.

Иногда цвет получается настолько естественным, насколько это возможно. Однако цвет, придаваемый изображениям, - это не просто "художественное украшение". Изображения действительно загружаются как черно-белые, а цвет добавляется по ряду различных причин — например, для того, чтобы показать дисперсионные детали химических элементов и выделить черты настолько приглушенные, что человеческий глаз их не видит.

6. Может ли Хабл сфотографировать Землю?



Поверхность Земли проносится по орбитам Хабла, а система наведения, предназначенная для слежения за далекими звездами, не может отследить объект на Земле. Самое короткое время экспозиции любого из приборов Хабла - 0,1 секунды, и за это время Хабл движется примерно на 700 метров, или почти на полмили. Поэтому на снимке, сделанном Хаблом с Земли, будут все полосы.

7. Иногда не хватает угла изображения. Почему?



Странные, лестничные снимки поступают с широкоугольной и планетарной камеры 2, или WFPC2. WFPC2, снятый с Хабла в 2009 году, состоял из четырех камер, каждая из которых делала снимок участка цели. Это все равно что сделать четыре снимка одной сцены, а затем собрать их вместе, чтобы создать полную картину.

Но одна из камер WFPC2 делает увеличенный снимок наблюдаемого участка, чтобы мы могли изучить этот участок более детально. Когда изображения обрабатываются, этот увеличенный участок уменьшается до того же размера, что и другие участки, так что он вписывается в изображение.

8. В честь кого назван космический телескоп Хабла?



Эдвин П. Хабл произвел революцию в космологии, доказав, что некоторые облака световых астрономов, которые видели в ночном небе, на самом деле были другими галактиками за пределами нашего Млечного Пути. Его величайшее открытие произошло в 1929 году, когда он определил связь между расстоянием галактики и скоростью, с которой она движется. Чем дальше галактика от Земли, тем быстрее она удаляется от нас. Это известно как "Закон Хабла". Он также построил метод классификации различных форм галактик.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Эдвин Пауэлл Хабл родился в Маршфилде, штат Миссури. В 1910 году он получил степень бакалавра в Чикагском университете и изучал право в рамках стипендии Родса в Оксфордском университете. Однако его настоящей любовью была астрономия, и он вернулся в Чикагский университет, чтобы получить докторскую степень по этому предмету и работать в Обсерватории Еркеса. Он служил в пехоте во время Первой мировой войны.

Однажды он сказал, что "бросил закон астрономии", зная, что даже если он и второсортный или третьесортный, важна астрономия.

9. Что Хабл сейчас делает?



Хабл продолжает накапливать наблюдения и делать новые открытия. Один из его самых увлекательных текущих проектов - "Пограничные поля" - обещает предоставить массу новой информации о ранней истории Вселенной и зарождении галактик. Ученые будут полагаться на откровения Хабла в течение многих лет, продолжая свои поиски понимания космоса - поиски, которые достигли ясности, целенаправленности и триумфальности благодаря богатому существованию Хабла.

10. Интересные факты о космическом телескопе Хабла и астрономии...



Наведение на космический телескоп Хабла и фиксация на удаленных небесных объектах похоже на удержание лазерного света ровно на десяти центовом расстоянии, которое составляет 200 миль.

Космический телескоп Хабла вращается вокруг Земли со скоростью 17 000 миль в час. Если бы машины двигались так быстро, то путешествие по побережью континентальной части Соединенных Штатов заняло бы всего 10 минут.

Каждый месяц орбитальная обсерватория собирает достаточно информации, чтобы заполнить Библиотеку Конгресса почти два раза.

Изображения и данные, собранные телескопом, проходят 90 000 миль по спутниковым и наземным линиям связи, прежде чем они попадают в Научный институт космических телескопов в Балтиморе, штат Мэриленд.

Инженеры спроектировали Хабл с учетом обслуживания. Телескоп оснащен 31 креплением и 225 футовыми поручнями.

Сундук с инструментами, который астронавты используют во время обслуживания миссий, содержит более 100 инструментов, включая обычные отвертки и гаечные ключи.