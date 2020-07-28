МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G

13:45

Роскомнадзор выдал лицензию компании ПАО "МТС" на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах РФ, пишет газета "Известия".

Срок действия лицензии - до 16 июля 2025 года.

Как пишет издание, первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

Отмечается, что связь 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве.

В ближайшее время МТС планирует представить решения для промышленных предприятий с использованием 5G. Компания уже тестирует сценарии использования таких сетей в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов.