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МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G

13:45 28.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Роскомнадзор выдал лицензию компании ПАО "МТС" на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах РФ, пишет газета "Известия".

Срок действия лицензии - до 16 июля 2025 года.

Как пишет издание, первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

Отмечается, что связь 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве.

В ближайшее время МТС планирует представить решения для промышленных предприятий с использованием 5G. Компания уже тестирует сценарии использования таких сетей в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов.

Темы: Мобильная связь и сотовые операторы, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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28.07.2020, 22:36
Гость: 1

Если вы, gvozd, не понимаете что вам сказали, я помогу. Он сказал что вы неуч, и вы это подтвердили, несмотря на то, что это было ясно и из первого вашего сообщения.
28.07.2020, 17:24
Гость: gvozd

вы что сказать хотели? флуд один..
а по физике у меня 5 было.
учился я в физмат школе, у вас надо полагать было гудеее .. хе хе..
28.07.2020, 17:21
Гость: gvozd

я написал "Кто Конкретно", а не какая организация служит ширмой для продвижения планов Кагала.
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