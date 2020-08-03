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Hisense начнет продавать в России премиальные телевизоры U7QF

11:30 3.08.2020
Фото с сайта hisense.com

Компания Hisense планирует начать в России продажи новой флагманской серии 4K ULED-телевизоров Hisense U7QF, в которую войдут модели 50U7QF и 55U7QF (50 и 55 дюймов).

Обе модели поддерживают технологии smart TV с искусственным интеллектом, имеют возможность управления со смартфона (RemoteNow) и подойдут для различных мультимедийных развлечений (игры, доступ в интернет, просмотр фильмов и другое).

Телевизор 55U7QF получил также две технологии подсветки, одна из которых называется Full Array Local Dimming (технология локального затемнения). Она делит экран на 72 зоны и меняет яркость подсветки отдельно в каждой из них в зависимости от изображения (темные участки становятся более детализированными, а светлые - более яркими). Это позволяет настроить контрастность изображения оптимальным образом и обеспечить HDR-эффект для обычного контента.

Еще одной технологией стала Quantum Dot Colour (использование квантовых точек). Вместо белых светодиодов здесь применяются синии, а для получения белого света используется специальный дополнительный слой из красных и зелёных квантовых точек.

Также здесь имеется и фирменный алгоритм Ultra Color Enhancer, сканирующий изображение и калибрующий цвета для формирования более точной цветовой схемы.

Модель 55U7QF имеет технологию 4K AI UPSCALER, которая при помощи искусственного интеллекта анализирует и восстанавливает цвет недостающих пикселей с учетом теней и яркости. Также имеется и датчик освещенности, подстраивающий яркость изображения с учетом света в помещении.

«Начинка» 55U7QF представлена 4-ядерным процессором MSD6886, 1,5 гигабайтами оперативной памяти, накопителем емкостью 4 гигабайта и набором разъемов (2 х USB 2.0, Ethernet, 3х HDMI 2.0). Для управления устройством применяется система VIDAA U4.0.

Стоимость модели 50U7QF должна составить 39 999 рублей, а модель 55U7QF обойдется примерно в 44 999 рублей.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Новинки IT компаний, Телевизоры
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