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Появилось видео посадки штурмовика Су-25 на грунтовый аэродром

17:53 6.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

В интернете появилось видео, на котором демонстрируется посадка самолета Су-25 на грунтовый аэродром.

По данным «Российской газеты», летчик отрабатывал взлет и приземление. Как можно видеть, самолет успешно справился с поставленной задачей. 

В комментариях к видео пользователи отметили, что отработка подобных навыков требуется на случай, если доступ к военному аэродрому будет отрезан противником.

Штурмовик Су-25 представляет собой бронированный дозвуковой самолёт, предназначенный для поддержки сухопутных войск и уничтожения объектов с известными координатами. Эксплуатируются данные самолеты с 1981 года.

Темы: Военная авиация РФ, Видео ролики
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Комментарии читателей
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06.08.2020, 21:46
Гость: Иван Иваныч

Того от чего сняли с эксплуатации ан-10.
06.08.2020, 21:39
Гость: окак!

Ресурса чего?Ваня!
06.08.2020, 20:42
Гость: Ув Ив Ив

Ну какой ресурс на настоящей войне?
Все комментарии (5)
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