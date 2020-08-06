Появилось видео посадки штурмовика Су-25 на грунтовый аэродром

17:53

Стоп-кадр из видео в YouTube

В интернете появилось видео, на котором демонстрируется посадка самолета Су-25 на грунтовый аэродром.

По данным «Российской газеты», летчик отрабатывал взлет и приземление. Как можно видеть, самолет успешно справился с поставленной задачей.

В комментариях к видео пользователи отметили, что отработка подобных навыков требуется на случай, если доступ к военному аэродрому будет отрезан противником.

Штурмовик Су-25 представляет собой бронированный дозвуковой самолёт, предназначенный для поддержки сухопутных войск и уничтожения объектов с известными координатами. Эксплуатируются данные самолеты с 1981 года.