Появилось видео посадки штурмовика Су-25 на грунтовый аэродром
Стоп-кадр из видео в YouTube
В интернете появилось видео, на котором демонстрируется посадка самолета Су-25 на грунтовый аэродром.
По данным «Российской газеты», летчик отрабатывал взлет и приземление. Как можно видеть, самолет успешно справился с поставленной задачей.
В комментариях к видео пользователи отметили, что отработка подобных навыков требуется на случай, если доступ к военному аэродрому будет отрезан противником.
Штурмовик Су-25 представляет собой бронированный дозвуковой самолёт, предназначенный для поддержки сухопутных войск и уничтожения объектов с известными координатами. Эксплуатируются данные самолеты с 1981 года.