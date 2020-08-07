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Рогозин анонсировал создание ракеты лучше, чем у Маска

09:56 7.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

«Роскосмос» намерен разработать ракету-носитель с многоразовой первой ступенью, превосходящую Falcon 9 от компании SpaceX по расчетному количеству пусков.

Об этом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, ракета «Союз-СПГ» сможет совершить 100 полетов, в то время как Falcon 9 рассчитан на 10 запусков.

«На замену "Союзу-2" мы делаем ракету на метане. Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не "полумногоразовый", как у SpaceX, а многоразовый», - заявил глава корпорации.

При этом Рогозин отметил, что инженеры хотя и смотрят на разработки их коллег из США, но не будут повторять за ними, а попытаются превзойти.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что стоимость создания новой многоразовой ракеты с двигателем на метане составит порядка 900 миллионов рублей. Стоимость запуска будет стоить порядка 40,5 миллиона долларов.

На низкую околоземную орбиту ракета сможет выводить 9 тонн груза, а на геопереходную - 2,2 тонны.

Темы: Дмитрий Рогозин, Наука и технологии, Роскосмос
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 17:18
Гость: Рустем

Когда СССР запустил спутник, а потом и Гагарина, президент кенеди сказал : битву за космос мы проиграли за школьной партой"ну а сегодня Россия проиграла:потому что людям надо платить и не 17 тысяч раз в полгода.
07.08.2020, 17:10
Гость: Посмотрел снимки,

Сделанные после посадки. У спасателей и обслуги на лицах радость от успешно законченной работы. На лицах астронавтов такое выражение, будто они до сих пор не верят, что живы.
07.08.2020, 17:07
Гость: gmogol

25 мая 2020:
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
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