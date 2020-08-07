Рогозин анонсировал создание ракеты лучше, чем у Маска
«Роскосмос» намерен разработать ракету-носитель с многоразовой первой ступенью, превосходящую Falcon 9 от компании SpaceX по расчетному количеству пусков.
Об этом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, ракета «Союз-СПГ» сможет совершить 100 полетов, в то время как Falcon 9 рассчитан на 10 запусков.
«На замену "Союзу-2" мы делаем ракету на метане. Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не "полумногоразовый", как у SpaceX, а многоразовый», - заявил глава корпорации.
При этом Рогозин отметил, что инженеры хотя и смотрят на разработки их коллег из США, но не будут повторять за ними, а попытаются превзойти.
Напомним, в прошлом году сообщалось, что стоимость создания новой многоразовой ракеты с двигателем на метане составит порядка 900 миллионов рублей. Стоимость запуска будет стоить порядка 40,5 миллиона долларов.
На низкую околоземную орбиту ракета сможет выводить 9 тонн груза, а на геопереходную - 2,2 тонны.