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В России мошенники стали использовать QR-коды для обмана пользователей

12:03 11.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

В России мошенники стали все чаще использовать QR-коды для обмана владельцев смартфонов.

Например, пользователи жалуются, что им в руки попадали листовки от магазина электроники с очень заманчивыми акциями, для активации которых необходимо было просканировать QR-код. После этого, по словам пользователей, смартфоны зависали, а с банковского счета списывались все находящиеся на счету средства.

Другие владельцы смартфонов утверждают, что в одном из баров в Санкт-Петербурге, где использовался бесконтактный способ оплаты, мошенники наклеили свой QR-код поверх кода бара. В итоге за несколько дней владельцы заведения потеряли порядка 30 тысяч рублей, так как эти деньги посетители перевели злоумышленникам, сообщается в сюжете Первого канала.

Для безопасности россиянам предлагается следовать простым рекомендациям. Например, проверять, не наклеен ли один код на другой, а также установить специальное приложение, анализирующее QR-коды (не даст их прочитать, если они представляют опасность).

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Смартфоны и коммуникаторы
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