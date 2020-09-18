]]>
]]>
Главная Наука и техника Технологии

Роскомнадзор начал требовать от провайдеров установки оборудования для фильтрации трафика

13:37 18.09.2020
Фото с сайта pixabay.com

Оборудование устанавливается в рамках закона о «суверенном интернете», но ранее предполагалось, что его оплатит государство

С сентября текущего года Роскомнадзор под угрозой штрафов начал требовать от интернет-провайдеров установки «технических средств противодействия угрозам» (ТСПУ) за свой счет.

В частности, речь идет об операторах связи в Краснодарском крае, которые под угрозой административных штрафов и приостановления лицензий за несоблюдение требований к сетям связи обязаны установить ТСПУ.

Оборудование (его предлагает компания Research & Development Partners «Ростелекома») устанавливается в рамках закона о «суверенном интернете», но ранее предполагалось, что его оплатит государство, сообщает «Коммерсант». 

По информации издания, такие крупные участники рынка как сам «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «МегаФон» и «Транстелеком» уже выполнили требования властей.

ТСПУ будут фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. К этим устройствам относится оборудование Deep Packet Inspection (DPI, глубокая фильтрация трафика). Ранее в Минцифры сообщали, что оборудование операторам предоставит Роскомнадзор, а его установка и обслуживание будут осуществляться за счет бюджета.

Как отмечает «Коммерсант», для установки оборудования операторам выдвигаются требования по количеству серверных стоек, а также пропускной способности и мощности бесперебойного питания. Разумеется, это повлечет дополнительные расходы для операторов, несмотря на то что по закону установка и обслуживание оборудования должны быть бесплатными, заявил гендиректор компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко.

«Чтобы обеспечить пропускную способность в 100 Мб/с для DPI, небольшому оператору в Коми или Норильске придется ежемесячно платить до 300 тыс. руб. за аренду дополнительного канала, который в этих регионах может обеспечить только "Ростелеком"», - рассказал Галушко. Вопрос вызывает и требование установки исключительно оборудования RDP.ru, хотя Роскомнадзором одобрено 13 производителей, а многие операторы уже имеют установленные DPI, отметил он.

При этом Галушко также рассказал, что Роскомнадзор не может обвинить компанию в нарушении условий действия лицензии на связь за неустановку ТСПУ, так как ведомство имеет право только выдать предписание о непредставлении информации о сетях связи для установки оборудования.

Независимый эксперт и автор проекта «Эшер II» Филипп Кулин считает, что формально в случае установки несертифицированного оборудования операторам грозит его конфискация и штрафы, но очевидно, что в данном случае никаких штрафов не будет, потому что требование об установке именно этих решений - «политическая воля».

Темы: Интернет в России, Роскомнадзор
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.09.2020, 16:16
Гость: Оттудова

Ай-яй-яй! Бедные и несчастные коммерсанты от провайдеров! Как же их жалко!
========
Да начхать с высокой колокольни. Не можете поставить оборудование - найдутся другие. Или проплатили автору за статью? ;-)
18.09.2020, 16:09
Гость: Ray Bloom

В фашистское.
18.09.2020, 15:45
Гость: Вопрос на засыпку:

А вам нужны такие "демократические ценности", как: порнуха, нацизм, фашизм, бандеровщина, власовщина, ЛГБТ, продажничество, реклама...?
18.09.2020, 15:31
Гость: gvozd

все это лишь Копия законов в сша и ес.
это именно то как цифровой фашизм внедряется на западе.
суть вопроса Намного Шире того что иногда выливается на страницах Контролируемой "свободной прессы".
благодаря появлению интернета, люди стали переносить свою деятельность из повсеместного левацкого-фашизма внутри Государств в виртуальную реальность интернета где НЕТ удушающей хватки Государства и левацкой олигархии.
речь идет о Потере Власти над людьми.., о потере способности Государства держать люей в рабстве, отбирать у них результаты их труда, не допускать их к Фактам.., запрещать обмениваться информацией.
Об Этом Идет Речь во всех этих казалось бы странных действиях правительств по всему миру.
казалось невероятный уровень координации между как бы "врагами" на словах обьясняется просто - в реальности они ВСЕ Одна Сила.
18.09.2020, 15:28
Гость: Иван Иваныч

Неужели? Может назовёте хоть один признак?
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации