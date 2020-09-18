Роскомнадзор начал требовать от провайдеров установки оборудования для фильтрации трафика

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Оборудование устанавливается в рамках закона о «суверенном интернете», но ранее предполагалось, что его оплатит государство

С сентября текущего года Роскомнадзор под угрозой штрафов начал требовать от интернет-провайдеров установки «технических средств противодействия угрозам» (ТСПУ) за свой счет.

В частности, речь идет об операторах связи в Краснодарском крае, которые под угрозой административных штрафов и приостановления лицензий за несоблюдение требований к сетям связи обязаны установить ТСПУ.

Оборудование (его предлагает компания Research & Development Partners «Ростелекома») устанавливается в рамках закона о «суверенном интернете», но ранее предполагалось, что его оплатит государство, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, такие крупные участники рынка как сам «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «МегаФон» и «Транстелеком» уже выполнили требования властей.

ТСПУ будут фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. К этим устройствам относится оборудование Deep Packet Inspection (DPI, глубокая фильтрация трафика). Ранее в Минцифры сообщали, что оборудование операторам предоставит Роскомнадзор, а его установка и обслуживание будут осуществляться за счет бюджета.

Как отмечает «Коммерсант», для установки оборудования операторам выдвигаются требования по количеству серверных стоек, а также пропускной способности и мощности бесперебойного питания. Разумеется, это повлечет дополнительные расходы для операторов, несмотря на то что по закону установка и обслуживание оборудования должны быть бесплатными, заявил гендиректор компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко.

«Чтобы обеспечить пропускную способность в 100 Мб/с для DPI, небольшому оператору в Коми или Норильске придется ежемесячно платить до 300 тыс. руб. за аренду дополнительного канала, который в этих регионах может обеспечить только "Ростелеком"», - рассказал Галушко. Вопрос вызывает и требование установки исключительно оборудования RDP.ru, хотя Роскомнадзором одобрено 13 производителей, а многие операторы уже имеют установленные DPI, отметил он.

При этом Галушко также рассказал, что Роскомнадзор не может обвинить компанию в нарушении условий действия лицензии на связь за неустановку ТСПУ, так как ведомство имеет право только выдать предписание о непредставлении информации о сетях связи для установки оборудования.

Независимый эксперт и автор проекта «Эшер II» Филипп Кулин считает, что формально в случае установки несертифицированного оборудования операторам грозит его конфискация и штрафы, но очевидно, что в данном случае никаких штрафов не будет, потому что требование об установке именно этих решений - «политическая воля».