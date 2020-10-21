Вьетнамцы превратят советские МиГ-21 в беспилотники

Вьетнамский МиГ-21

Вьетнамские специалисты намерены превратить советские истребители МиГ-21, которые в настоящее время не летают, в беспилотные летательные аппараты.

В прошлом данные самолеты проводили бои с американскими самолетами, но сейчас они находятся на хранении. При этом отмечается, что большинство из истребителей в хорошем состоянии.

Как сообщает «Российская газета», сейчас специалисты уже провели исследования, связанные с правильной посадкой.

Преобразование данных истребителей в БПЛА принесет пользу ВВС Вьетнама. Например, пишет ресурс Viet Defense, их могут использовать в качестве учебных целей для зенитных ракетных комплексов С-300.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.10.2020, 22:25
    Гость: ABCD

    Дожились. Несчастный Вьетнам и тот уже обошел РФ в технологиях беспилотных самолётов.
    Кто ещё не обошел РФ? турки обошли, и даже Сирийцы давно уже впереди.

  3. 21.10.2020, 20:46
    Гость: Евгений В

    Ни чему их так и не научили...
    В РФ - только под бульдозер, хоть апельсины, хоть сыр, хоть самолеты.

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