Вьетнамцы превратят советские МиГ-21 в беспилотники
Вьетнамские специалисты намерены превратить советские истребители МиГ-21, которые в настоящее время не летают, в беспилотные летательные аппараты.
В прошлом данные самолеты проводили бои с американскими самолетами, но сейчас они находятся на хранении. При этом отмечается, что большинство из истребителей в хорошем состоянии.
Как сообщает «Российская газета», сейчас специалисты уже провели исследования, связанные с правильной посадкой.
Преобразование данных истребителей в БПЛА принесет пользу ВВС Вьетнама. Например, пишет ресурс Viet Defense, их могут использовать в качестве учебных целей для зенитных ракетных комплексов С-300.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дожились. Несчастный Вьетнам и тот уже обошел РФ в технологиях беспилотных самолётов.
Кто ещё не обошел РФ? турки обошли, и даже Сирийцы давно уже впереди.
В дроны камикадзе, например.
Ни чему их так и не научили...
В РФ - только под бульдозер, хоть апельсины, хоть сыр, хоть самолеты.
Почему бы и нет ? Все лучше чем их утилизировать.
Ну, когда превратят, тогда и посмотрим.