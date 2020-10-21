Вьетнамцы превратят советские МиГ-21 в беспилотники

16:55 21.10.2020

Вьетнамские специалисты намерены превратить советские истребители МиГ-21, которые в настоящее время не летают, в беспилотные летательные аппараты.

В прошлом данные самолеты проводили бои с американскими самолетами, но сейчас они находятся на хранении. При этом отмечается, что большинство из истребителей в хорошем состоянии.

Как сообщает «Российская газета», сейчас специалисты уже провели исследования, связанные с правильной посадкой.

Преобразование данных истребителей в БПЛА принесет пользу ВВС Вьетнама. Например, пишет ресурс Viet Defense, их могут использовать в качестве учебных целей для зенитных ракетных комплексов С-300.