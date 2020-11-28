Китайский зонд «Чанъэ-5» вышел на орбиту Луны и готовится к посадке
Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" в субботу успешно вышел на орбиту естественного спутника Земли и готовится к совершению посадки, сообщает ТАСС со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.
В 20:58 по пекинскому времени (15:58 мск) беспилотный корабль, находясь в 400 км от поверхности Луны, "совершил торможение", в соответствии с планом выключив двигатели. Следующая его задача - под воздействием лунной гравитации совершить мягкую посадку.
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" во вторник успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели должен доставить на Землю образцы лунного грунта. Ориентировочно 2 декабря он совершит посадку на Луне, после чего приступит к проведению бурильных работ для извлечения гравия.
Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это успех!
Вот бы только дровишек хватило !
рогозин работает на китайцев, а не на цру?
г-нРагозин где вы Ждем красочных комментариев и грандиозных планов на будущее которые так и останутся планами Ну ладно Илон нос вам утер Все-таки Штаты-великая космическая держава Но Китай который в 1961г еще пахал на волах и ходил в телогрейках через полвека утер нос и в космосе Очевидно стихи писать и патентной возней заниматься легче и приятнее чем реальными делами
китайцы летают в космос, что бы троллить ВВП и рогозина.
Китай рекордыми темпами повторяет успехи СССР. 2 января 1959 года РН Луна стартовала с космодрома Байконур, и отправилась в свой полет к нашему естественному спутнику. Через сутки 3 января в 3 часа 58 минут Луна-1 «превратилась» в искусственную комету выпустив из специального контейнера натриевое облако. Эту искусственную комету видели люди во многих странах. А в 6 часов 4 января 1959 года Луна-1 прошла наиболее близкую к Луне (5-6 тысяч километров) точку своей траектории. К сожалению, уровень технологий в этот раз не позволил достичь Луны, но было достигнуто множество других целей. А нынешний могильщик роскосмоса Рогозин только успешно все уничтожает по указке кремля.