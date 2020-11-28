Китайский зонд «Чанъэ-5» вышел на орбиту Луны и готовится к посадке

Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" в субботу успешно вышел на орбиту естественного спутника Земли и готовится к совершению посадки, сообщает ТАСС со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

В 20:58 по пекинскому времени (15:58 мск) беспилотный корабль, находясь в 400 км от поверхности Луны, "совершил торможение", в соответствии с планом выключив двигатели. Следующая его задача - под воздействием лунной гравитации совершить мягкую посадку.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" во вторник успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели должен доставить на Землю образцы лунного грунта. Ориентировочно 2 декабря он совершит посадку на Луне, после чего приступит к проведению бурильных работ для извлечения гравия.

Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.11.2020, 22:54
    Гость: дан

    г-нРагозин где вы Ждем красочных комментариев и грандиозных планов на будущее которые так и останутся планами Ну ладно Илон нос вам утер Все-таки Штаты-великая космическая держава Но Китай который в 1961г еще пахал на волах и ходил в телогрейках через полвека утер нос и в космосе Очевидно стихи писать и патентной возней заниматься легче и приятнее чем реальными делами

  5. 28.11.2020, 22:06
    Гость: Пилот

    Китай рекордыми темпами повторяет успехи СССР. 2 января 1959 года РН Луна стартовала с космодрома Байконур, и отправилась в свой полет к нашему естественному спутнику. Через сутки 3 января в 3 часа 58 минут Луна-1 «превратилась» в искусственную комету выпустив из специального контейнера натриевое облако. Эту искусственную комету видели люди во многих странах. А в 6 часов 4 января 1959 года Луна-1 прошла наиболее близкую к Луне (5-6 тысяч километров) точку своей траектории. К сожалению, уровень технологий в этот раз не позволил достичь Луны, но было достигнуто множество других целей. А нынешний могильщик роскосмоса Рогозин только успешно все уничтожает по указке кремля.

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