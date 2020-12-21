Соцсети обяжут самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию
Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский (оба из партии «Единая Россия») внесли в Госдуму поправку, согласно которой социальные сети должны будут самостоятельно контролировать размещенный контент и блокировать его при обнаружении противоправной информации.
В частности, в поправке речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.
Также соцсети будут обязаны ограничивать доступ к информации, которая выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ, и содержащей призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в несогласованных публичных мероприятиях.
По словам Хинштейна, данные меры носят не «репрессивный характер», а направлены исключительно на «наведение порядка в интернете», сообщает ТАСС.
Также Хинштейн отметил, что еще одним новшеством документа является введение в законодательство самого термина «социальные сети».
Комментарии читателей Оставить комментарий
За ждались...
Но смотрю и откровенных русофобов, дезинформаторов, хейтеров пока вы не пропустили.
Начинаете учится. Или боитесь?
Знаю, что опять мой пост не пропустите!
Вы меня тоже боитесь!!!!!
ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО ВЫ ИСПРАВИЛИСЬ?
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Александр из Берлина
ну не надоело еще ссылаться на этот сборник рекомендаций?
Будуть,будуть...(С)
Секс сети, должны самостоятельно контролировать и запрещать ....!
Капусту, должен сторожить - ВОЛК, а не козлята!!!!