Соцсети обяжут самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию

11:24 21.12.2020

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский (оба из партии «Единая Россия») внесли в Госдуму поправку, согласно которой социальные сети должны будут самостоятельно контролировать размещенный контент и блокировать его при обнаружении противоправной информации.

В частности, в поправке речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Также соцсети будут обязаны ограничивать доступ к информации, которая выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ, и содержащей призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

По словам Хинштейна, данные меры носят не «репрессивный характер», а направлены исключительно на «наведение порядка в интернете», сообщает ТАСС.

Также Хинштейн отметил, что еще одним новшеством документа является введение в законодательство самого термина «социальные сети».