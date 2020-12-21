Соцсети обяжут самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский (оба из партии «Единая Россия») внесли в Госдуму поправку, согласно которой социальные сети должны будут самостоятельно контролировать размещенный контент и блокировать его при обнаружении противоправной информации.

В частности, в поправке речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Также соцсети будут обязаны ограничивать доступ к информации, которая выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ, и содержащей призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

По словам Хинштейна, данные меры носят не «репрессивный характер», а направлены исключительно на «наведение порядка в интернете», сообщает ТАСС.

Также Хинштейн отметил, что еще одним новшеством документа является введение в законодательство самого термина «социальные сети».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.12.2020, 17:04
    Гость: Одобряю! Прощаю вам КМ, что мой пост не пропустили

    Но смотрю и откровенных русофобов, дезинформаторов, хейтеров пока вы не пропустили.
    Начинаете учится. Или боитесь?
    Знаю, что опять мой пост не пропустите!
    Вы меня тоже боитесь!!!!!
    ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО ВЫ ИСПРАВИЛИСЬ?
    --
    Александр из Берлина

  5. 21.12.2020, 16:07
    Гость: Шило

    Секс сети, должны самостоятельно контролировать и запрещать ....!
    Капусту, должен сторожить - ВОЛК, а не козлята!!!!

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