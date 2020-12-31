Рогозин: «Пилотируемый облет Луны состоится в 2028 году»

Дмитрий Рогозин

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2028 году на облет Луны отправится корабль с космонавтами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

«В 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны, в 2030 году должны посадить наш экипаж на Луну», - цитирует «Интерфакс» слова главы ведомства.

Скончавшийся в мае генеральный конструктор «Энергии» Евгений Микрин ранее рассказывал, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов. По его словам, строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов. Согласно «дорожной карте» Лунной программы, первая экспедиция должна продлиться 14 дней.

Напомним также, что в России ведется разработка «ядерного буксира», который планируется использовать для исследования Луны и дальнего космоса. По договору на разработку аванпроекта аппарата, он, помимо прочего, будет применяться для поиска полезных ископаемых на Луне.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 01.01.2021, 01:49
    Гость: владимиру

    надеюсь Рогозин и Маск прочтут твой коммент и поймут всю глупость своих заявлений Ну т тебе конечно скажут большое человеческое спасибо

  5. 01.01.2021, 01:27
    Гость: Владимир

    ОБЪЯСНЯЮ ДОХОДЧИВО НЕДОУЧКЕ РОГОЗИНУ И ПРОЧИМ ГУМАНИТАРИЯМ:
    1. На Луне и прочих планетах никто из людей никогда не был и в ближайшие СТО ЛЕТ не будет. Уже в середине 1959 года - по результатам анализа данных со спутников "Спутник-2", "Спутник-3", "Explorer-1", " Explorer-3", "Pioneer-3" и "Луна-1" -
    БЫЛО ПУБЛИЧНО ОБЪЯВЛЕНО О СУЩЕСТВОВАНИИ РАДИАЦИОННЫХ ПОЯСОВ ЗЕМЛИ - ГУБИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ТЕПЛОКРОВНЫХ ОРГАНИЗМОВ ... !

    Начиная с высоты в 500 км и до 17.000 км Земной шар окружают радиационные пояса - в которых сосредоточены огромные потоки протонов и электронов, захваченных дипольным магнитным полем Земли - УБИЙСТВЕННЫЕ для всех теплокровных существ. Защититься от них сейчас можно только свинцовым поясом толщиной в один метр ! Пока не придумают более лёгкую защиту - летать выше 500 километров от Земли НЕЛЬЗЯ.

    ПОВТОРЯЮ:
    Ещё в 1959 году о НЕВОЗМОЖНОСТИ человека летать выше 500 километров от Земли было публично объявлено через газеты, журналы, книги, радио и телевидение ! - и в СССР, и в США, и на весь Мир !
    Поэтому все разговоры о пилотируемых полётах выше 500 километров от Земли - ЭТО БРЕД ИДИОТОВ ! Я, например, это знал ещё младшеклассником.

    Все НОРМАЛЬНЫЕ - то есть РАЗУМНЫЕ люди - начиная с 1959 года - наблюдали за этой "Лунной гонкой" ... - как за соревнованием ИДИОТОВ ВОРОВ И ВРУНОВ ... -
    кто больше "освоит" бюджетных миллиардов и кто больше наврёт ... !
    ПИНДОСЫ "ПОБЕДИЛИ" ... - БОЛЬШЕ НАВОРОВАЛИ И БОЛЬШЕ НАВРАЛИ ... .

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