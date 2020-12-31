Рогозин: «Пилотируемый облет Луны состоится в 2028 году»

21:03 31.12.2020

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2028 году на облет Луны отправится корабль с космонавтами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

«В 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны, в 2030 году должны посадить наш экипаж на Луну», - цитирует «Интерфакс» слова главы ведомства.

Скончавшийся в мае генеральный конструктор «Энергии» Евгений Микрин ранее рассказывал, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов. По его словам, строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов. Согласно «дорожной карте» Лунной программы, первая экспедиция должна продлиться 14 дней.

Напомним также, что в России ведется разработка «ядерного буксира», который планируется использовать для исследования Луны и дальнего космоса. По договору на разработку аванпроекта аппарата, он, помимо прочего, будет применяться для поиска полезных ископаемых на Луне.