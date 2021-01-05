В Белоруссии появилась платная национальная электронная почта

С 3 января 2021 года в Белоруссии начала работу национальная почтовая электронная система, которая позволяет отправлять как обычные, так и заказные письма в электронной форме.

Отправка простого письма будет стоить 11 рублей (0,42 белорусских рублей), заказного - 42 рубля (1,5 белорусских рубля). Уведомление о получении обойдется также в 11 рублей.

Через почту можно отправлять фотографии, документы, счета, различные уведомления и справки, а также выписки. При этом текстовое сообщение не должно превышать 30 страниц. Приложить к письму можно не более трех файлов объемом до 10 мегабайт.

Воспользоваться системой смогут пользователи, прошедшие аутентификацию почтового ящика при помощи электронной цифровой подписи. Если письмо поступит человеку, который не зарегистрирован на «Белпочте», то его распечатают и доставят обычным способом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.01.2021, 12:56
    Гость: Стесняюсь спросить

    Чет я не понял. Есть же документы с цифровой подписью. Их пересылать можно обычным бесплатным е-мейлом. Или тут идея в том ,чтобы совместить цифровую подпись и е-мейл в одном приложении? Может кто-то объяснить, в какой ситуации это имело бы смысл?

  5. 05.01.2021, 11:55
    Гость: 1

    Ну а что, если рассматривать эту почту как принтер, то 30 страниц за 11 рублей достаточно выгодно )

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