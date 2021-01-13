Российские биологи подавили коронавирус с помощью змеиного яда

17:02 13.01.2021

Российским биологам удалось защитить культуру клеток человека от заражения коронавирусом нового типа с помощью ферментов из семейства фосфолипаз, входящих в состав змеиного яда

Статья с предварительными результатами исследований была опубликована в научной библиотеке bioRxiv, сообщает ТАСС.

В частности, ученые под руководством Юрия Уткина, заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН, заметили, что в оболочке SARS-CoV-2 имеются жировые молекулы, похожие по структуре на части клеточной мембраны, которые атакуют молекулы фосфолипаз А2 (PLA2) – одного из ключевых ферментов яда гадюк и других змей.

Специалисты решили установить, как данные белки взаимодействуют с частицами коронавируса и клетками, которые они заражают. Для этого были извлечены молекулы PLA2 из яда нескольких видов гадюк, а затем проанализирована их структура. Ученые также проследили, как те воздействуют на новый коронавирус.

В результате было установлено, что все формы змеиного яда подавляют размножение вируса в культуре клеток, но наиболее эффективными оказались только определенные разновидности фосфолипаз, состоящие из двух звеньев.

Самым лучшим оказался яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii), обитающих на юго-западе России, в Украине и Румынии. Их ферменты подавляют распространение вируса и довольно активно уничтожают вирусные частицы в питательной среде, а также мешают им соединяться с рецепторами на поверхности клеток.

По словам ученых, доза фосфолипазы, необходимой для подавления размножение коронавируса, не растворяет оболочки клеток и в целом не вызывает серьезных нарушений в их жизнедеятельности. Это означает, что ферменты из яда гадюк Никольского и других змей могут найти применение при создании лекарств, которые могли бы справляться с частицами SARS-CoV-2 в организме.