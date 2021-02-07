Минобороны опубликовало видео учений бомбардировщика Ту-95МС

17:33 7.02.2021

В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, прошли тактико-специальные учения с подразделениями батальона аэродромно-технического обеспечения, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кроме того, в ходе учений совершил полет стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, отработали полеты в сложных погодных условиях и порядок действий экипажей в нештатных ситуациях.

Всего было задействовано десять бомбардировщиков. Руководил учениями командир авиационного соединения гвардии полковник Андрей Малышев, пишет РГ.

Разработка советского стратегического бомбардировщика Ту-95, способного нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности, началась в 1951 году. В серию его запустили в 1955 году. По сей день он остается единственным в мире ракетоносцем с турбовинтовым двигателем. Сейчас по заказу Минобороны РФ идет модернизация Ту-95МС. Самолет получил новое бортовое оборудование, более мощное вооружение. В 2020 году ВКС получили пять модернизированных бомбардировщиков.