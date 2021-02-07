Минобороны опубликовало видео учений бомбардировщика Ту-95МС
В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, прошли тактико-специальные учения с подразделениями батальона аэродромно-технического обеспечения, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Кроме того, в ходе учений совершил полет стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, отработали полеты в сложных погодных условиях и порядок действий экипажей в нештатных ситуациях.
Всего было задействовано десять бомбардировщиков. Руководил учениями командир авиационного соединения гвардии полковник Андрей Малышев, пишет РГ.
Разработка советского стратегического бомбардировщика Ту-95, способного нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности, началась в 1951 году. В серию его запустили в 1955 году. По сей день он остается единственным в мире ракетоносцем с турбовинтовым двигателем. Сейчас по заказу Минобороны РФ идет модернизация Ту-95МС. Самолет получил новое бортовое оборудование, более мощное вооружение. В 2020 году ВКС получили пять модернизированных бомбардировщиков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Продвинутые айфони, которые выстраиваются в очереди за последней версией, не в состоянии сопоставить цену всех своих атрибутов роскоши с подобным флотом, осознать, почему даже сверхдержавы используют подобное уникальное сверхдорогое оружие до последнего часа, определенного ему сроком службы.
И я кое что в турбина понимаю. Устарел он. Безнадёжно.
Ничего нового. Покрасили советское - глубоко модернизировали.
Этим самолётам ресурс продляли раз десять. Таких давно никто не делает.Тут запросто можно сказать, что Гордость с гарантие
Ты мне про авиацию и ракетостроение не гони оленей!! Я мех-мат МВТУ окончил с отличием. И почем стоить закусить, знаю на сто вперед тебя, радетель в должности импотента. Так этот самолет спроектировали с нуля и поставили на вооружение за 4 года. Ты текст печатный понимаешь?! За 4 года!!! А мы за тридцать лет ни одного путёвого самолёта на крыло не поставили. Так чем ты так гордиться хочешь??? Свей тупости, лени или ещё чему-то? Я повода гордости не нахожу. Даже на полтинник. Тихо сиди и не вякай!!!