Электроника в России в течение года может подорожать до 50%
В России с начала текущего года цены на электронику уже выросли на 5–20% в зависимости от группы товаров. К данной цифре также следует прибавить еще 2-3% из-за проблем с логистикой. При этом аналитики не исключают того, что в 2021 году стоимость техники может вырасти вплоть до 50%.
Так, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что в зависимости от сегмента электроника подорожает на 10-40%. Больше всего в цене прибавят ноутбуки - до 40-50%, пишут «Известия».
Эксперты считают, что основной причиной роста цен является глобальный дефицит компонентов и антикитайские санкции США. Также нельзя исключать изменения курса доллара к рублю, который будет дополнительно влиять на конечную цену для российского потребителя.
Что касается электроники российского производства, то из-за мирового дефицита полупроводниковых микросхем она может подорожать на 20-50%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гм... может подоражает на 50%, а может подешевеет на 10%? Как вы думаете, доедет вон то колесо на телеге до Москвы? Думаю, что доедет! А доедет ли до Казани? Думаю, что нет... - вольная интерпретация диалога двух крестьян из "Мертвых душ".
Моня, вы удивляете меня! Евросоюз, да и США не производят никакой электроники! Даже ваша Украина и Израиль не производят! Так чьи же это сырьевые колонии, голубчик?
Российские смартфоны: Яндексфон, Пиксельфон, Йотафон, планшет Аквариус, процессоры Эльбрус, Модуль, Байкал, Ноутбуки и компьютеры военного назначения, телевизоры Рубин, Полар, Эриссон. Назовите, пожадуйста, хоть что-то из электроники, хоть простенький процессор вашего украинского или европейского производства? Назовите хоть один телевизор, производимый в США! Правильно, нельзя назвать то, чего не существунет в природе! И все, так называемые, "американские" процессоры и смартфоны производятся в Китае!
назовите 10 примеров российской электроники
А что выпустила, внедрил или создало роснано во главе с младореформатором чубайса. И где квантовый компьютер, который обещал Путин. Вон в Китае уже создали и пользуются, и не только сами но и всем желающим дают доступ. А наши чудо реформаторы, воплотили разработки времен застолья в жизнь(я про оружие), и думают что никто их не тронет. А оказывается рак это тоже вирус, (все руководители в латинской Америке скоропостижно скончались) ну а говид косит простолюдинов, (правда гейтс говорит слабовато, пора новый запускать). И кого наши доблесные руководители будут бить этим чудо оружием, ведь в странах партнёрах находятся не только их деньги и собственность, но и все домочадцы, что же они будут уничтожать все самое дорогое что есть в жизни у нормального человека, вряд-ли так что патриотам надо хоть в пределах Москвы и области суметь сохранить РФ.