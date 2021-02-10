Электроника в России в течение года может подорожать до 50%

11:26 10.02.2021

В России с начала текущего года цены на электронику уже выросли на 5–20% в зависимости от группы товаров. К данной цифре также следует прибавить еще 2-3% из-за проблем с логистикой. При этом аналитики не исключают того, что в 2021 году стоимость техники может вырасти вплоть до 50%.

Так, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что в зависимости от сегмента электроника подорожает на 10-40%. Больше всего в цене прибавят ноутбуки - до 40-50%, пишут «Известия».

Эксперты считают, что основной причиной роста цен является глобальный дефицит компонентов и антикитайские санкции США. Также нельзя исключать изменения курса доллара к рублю, который будет дополнительно влиять на конечную цену для российского потребителя.

Что касается электроники российского производства, то из-за мирового дефицита полупроводниковых микросхем она может подорожать на 20-50%.