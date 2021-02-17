12:31 17.02.2021

Роспатент перечислил десять лучших изобретений 2020 года.

В перечень попали вакцина от туберкулеза, стабилизатор шасси автомобилей, более дешевый способ получения солнечной энергии, система, отличающая умного бота от человека, пишет РИА Новости.

Созданная вакцина против туберкулеза обладает двойным эффектом. Она как защищает от заражения туберкулезом, так и позволяет вылечиться от заболевания, если он уже заразился. Препарат прошел вторую фазу клинических испытаний, разработчики начали подготовку у заключительной фазе исследований.

Второй в списке стала система автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости — условный стабилизатор.

"Она решает проблему потери курсовой устойчивости за счет устранения отклонения движения автомобиля от заданной траектории. Работа системы основана на компенсации отклонения движения, вызванного рысканьем", — пояснили в Роспатенте.

Российские ученые сумели разработать новый способ получения игольчатого кокса, который применяют, например, при производстве батарей для электромобилей. Отмечается, что данное изобретение решает проблему импортозамещения.

Интернет-отрасль представлена уникальным компьютерным алгоритмом, которой позволяет отличить интеллектуального бота от живого оператора и пресечь таким образом действия мошенников. За первое полугодие 2020-го в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на 320 миллионов рублей.

Строительная отрасль благодаря новой разработке сможет производить стройматериалы с добавками, предотвращающими воспламенение и самостоятельное горение. Данная добавка также безопасна для здоровья человека и окружающей среды.

В десятку лучших изобретений вошла и антенна малой высоты, которая при этом обладает широкой полосой рабочих частот и малой взаимосвязью между излучателями.

В медицине может появится лазерный прибор, который позволит более уверенно выполнять нейрохирургические операции. С помощью излучения прибор будет автоматически зондировать биологическую ткань с целью обнаружения нервов и сосудов.

Еще одна медицинская разработка — набор для выявления возбудителей инфекционных заболеваний. Он предполагает выявление вируса в одну стадию, но точность его в четыре раза выше, чем при двустадийном анализе. Этого удалось добиться за счет включения в тест-систему маркеров возбудителей инфекции, связанных с частицами золота.

Способ пассивного определения координат источников гидроакустического излучения поможет в исследовании Мирового океана. Ученые предложили оригинальный способ подавления помех, что позволяет определить местоположение источника наблюдения.

Энергетика может получить универсальный, простой и более дешевый, а вместе с тем и более экологичный способ создания солнечных элементов на основе минералов — перовскитов. Теоретически они могут заменить традиционные солнечные батареи на основе кремния.