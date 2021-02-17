Дума разрешила ЦИКу инициировать блокировки в интернете

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о праве Центризбиркома (ЦИК) и региональных избиркомов инициировать блокировку незаконной интернет-агитации.

ЦИК сможет инициировать блокировку на выборах федерального уровня, а региональные избиркомы - на региональных выборах.

Закон предоставляет избиркому право обратиться в Роскомнадзор и сообщить о нарушении порядка агитации. В результате временно могут быть заблокированы не только отдельные интернет-страницы с агитацией, но и весь ресурс целиком.

Если сайт не принимает мер по ограничению доступа к подобным материалам, то к нему могут применяться различные санкции, сообщает «Интерфакс».

Закон также содержит поправку, которая наделяет ЦИК правом устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов - в том числе в интернете.

Авторами законодательной инициативы выступили председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия») и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2021, 16:10
    Гость: Заткнёт, не заткнёт оппозиции рот,

    Зря тужится власть околпачить народ:
    Едросами слишком он долго кошмарился,
    Чтоб снова на них, избирая, позарился!

  2. 17.02.2021, 15:50
    Гость: good

    уже напрашивается такой метод:
    -- вход только после сдачи биометрических данных.
    -- подпись каждого абзаца (предложения) ЭЦП.
    Кстати! Можно всех ознакомить с какой-нибудь гостайной!
    И,привет, интернет!

    А тайна может быть любая.
    Главное налепить гриф секретности.
    Пример гостайны: Король голый!

  3. 17.02.2021, 15:15
    Гость: Петров

    Уж такие они все умные и хорошие. Не понимаю, при всех их достижениях, ну что им мешает до сих пор разрешить, что бы зимой было то же тепло. Т.с. травка зенелеет, солнышко блестит... .

  4. 17.02.2021, 14:53
    Гость: ABCD

    Правильно! давно пора разрешить чиновникам подтираться конституцией на своё усмотрение, 29 статья слишком вольнодумская, что бы не задевать ранимые чувства чиновников и функционеров ЕР.
    Эта инициатива фактическое введение госцензуры, запрещённой конституцией. А делается это для создания в стране полностью зачищенного от инакомыслия и конкуренции "электорального поля".
    Власть бульдозерами административного ресурса сносят всё, что не ровно перед их едроснёй.

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