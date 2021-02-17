Дума разрешила ЦИКу инициировать блокировки в интернете

13:42 17.02.2021

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о праве Центризбиркома (ЦИК) и региональных избиркомов инициировать блокировку незаконной интернет-агитации.

ЦИК сможет инициировать блокировку на выборах федерального уровня, а региональные избиркомы - на региональных выборах.

Закон предоставляет избиркому право обратиться в Роскомнадзор и сообщить о нарушении порядка агитации. В результате временно могут быть заблокированы не только отдельные интернет-страницы с агитацией, но и весь ресурс целиком.

Если сайт не принимает мер по ограничению доступа к подобным материалам, то к нему могут применяться различные санкции, сообщает «Интерфакс».

Закон также содержит поправку, которая наделяет ЦИК правом устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов - в том числе в интернете.

Авторами законодательной инициативы выступили председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия») и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).