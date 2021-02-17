Дума разрешила ЦИКу инициировать блокировки в интернете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о праве Центризбиркома (ЦИК) и региональных избиркомов инициировать блокировку незаконной интернет-агитации.
ЦИК сможет инициировать блокировку на выборах федерального уровня, а региональные избиркомы - на региональных выборах.
Закон предоставляет избиркому право обратиться в Роскомнадзор и сообщить о нарушении порядка агитации. В результате временно могут быть заблокированы не только отдельные интернет-страницы с агитацией, но и весь ресурс целиком.
Если сайт не принимает мер по ограничению доступа к подобным материалам, то к нему могут применяться различные санкции, сообщает «Интерфакс».
Закон также содержит поправку, которая наделяет ЦИК правом устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов - в том числе в интернете.
Авторами законодательной инициативы выступили председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия») и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зря тужится власть околпачить народ:
Едросами слишком он долго кошмарился,
Чтоб снова на них, избирая, позарился!
уже напрашивается такой метод:
-- вход только после сдачи биометрических данных.
-- подпись каждого абзаца (предложения) ЭЦП.
Кстати! Можно всех ознакомить с какой-нибудь гостайной!
И,привет, интернет!
А тайна может быть любая.
Главное налепить гриф секретности.
Пример гостайны: Король голый!
Уж такие они все умные и хорошие. Не понимаю, при всех их достижениях, ну что им мешает до сих пор разрешить, что бы зимой было то же тепло. Т.с. травка зенелеет, солнышко блестит... .
Правильно! давно пора разрешить чиновникам подтираться конституцией на своё усмотрение, 29 статья слишком вольнодумская, что бы не задевать ранимые чувства чиновников и функционеров ЕР.
Эта инициатива фактическое введение госцензуры, запрещённой конституцией. А делается это для создания в стране полностью зачищенного от инакомыслия и конкуренции "электорального поля".
Власть бульдозерами административного ресурса сносят всё, что не ровно перед их едроснёй.
очень хорошо, давно назревшая и правильная мера.