Рогозин заявил о «бесконечном» строительстве на космодроме Восточный

20:18 1.03.2021

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что строительство на космодроме Восточный будет идти постоянно

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что строительство на космодроме Восточный будет идти постоянно, так как каждая ракета требует собственного стартового комплекса.

«Он всегда будет строиться, потому что каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса», - сказал Рогозин в ответ на вопрос, когда будет построен космодром.

Первая очередь строительства космодрома Восточный включает стартовый комплекс для средних ракет серии «Союз-2», а также технический комплекс для носителей данного типа. Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры, напоминает ТАСС.