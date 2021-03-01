Рогозин заявил о «бесконечном» строительстве на космодроме Восточный
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что строительство на космодроме Восточный будет идти постоянно
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что строительство на космодроме Восточный будет идти постоянно, так как каждая ракета требует собственного стартового комплекса.
«Он всегда будет строиться, потому что каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса», - сказал Рогозин в ответ на вопрос, когда будет построен космодром.
Первая очередь строительства космодрома Восточный включает стартовый комплекс для средних ракет серии «Союз-2», а также технический комплекс для носителей данного типа. Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры, напоминает ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще-то - третья и по количеству запусков, и по массе выведенной полезной нагрузки, причем отставание от лидеров с каждым годом увеличивается. По количеству запусков первые китайцы, по массе - американцы. Только компания Маска в прошлом году вывела половину всей мировой нагрузки.
Нотр Дам тоже лет 200 строили
проблемы Российской космонавтики видятся из "периода полураспада" СССР и "отбраковывании" старшего поколения в угоду менежджерам с Оксфордским и Гарвардским образованием.Нет приемственности поколений-все пущено на самотек.
Рогозин, возможно администратор,но как ведущий конструктор и вдохновитель совершенно бесполезен.Космос удел мечтателей-одиночек с университетским образованием времен СССР,когда студенты учились самостоятельно на волне интузиазма и веры в завтрашний день. Пели "и на Марсе будут яблони цвести!"
сейчас хотя бы МКС не развалился окончательно...
Так то в Турции. Там эрдоган.
Пока не иссякнут все бюджеты. Нужно же как-то гордиться. Ни в одной стране нет таких богатырей духа.