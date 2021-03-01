Рогозин заявил о «бесконечном» строительстве на космодроме Восточный

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что строительство на космодроме Восточный будет идти постоянно

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что строительство на космодроме Восточный будет идти постоянно, так как каждая ракета требует собственного стартового комплекса.

«Он всегда будет строиться, потому что каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса», - сказал Рогозин в ответ на вопрос, когда будет построен космодром.

Первая очередь строительства космодрома Восточный включает стартовый комплекс для средних ракет серии «Союз-2», а также технический комплекс для носителей данного типа. Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры, напоминает ТАСС.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2021, 01:43
    Гость: streamer

    Вообще-то - третья и по количеству запусков, и по массе выведенной полезной нагрузки, причем отставание от лидеров с каждым годом увеличивается. По количеству запусков первые китайцы, по массе - американцы. Только компания Маска в прошлом году вывела половину всей мировой нагрузки.

  3. 02.03.2021, 01:00
    Гость: ONE

    проблемы Российской космонавтики видятся из "периода полураспада" СССР и "отбраковывании" старшего поколения в угоду менежджерам с Оксфордским и Гарвардским образованием.Нет приемственности поколений-все пущено на самотек.
    Рогозин, возможно администратор,но как ведущий конструктор и вдохновитель совершенно бесполезен.Космос удел мечтателей-одиночек с университетским образованием времен СССР,когда студенты учились самостоятельно на волне интузиазма и веры в завтрашний день. Пели "и на Марсе будут яблони цвести!"
    сейчас хотя бы МКС не развалился окончательно...

  5. 02.03.2021, 00:07
    Гость: Дима, жги ещё

    Пока не иссякнут все бюджеты. Нужно же как-то гордиться. Ни в одной стране нет таких богатырей духа.

Все комментарии (30)
Выбор читателей
«Восстановление памятника Дзержинскому – не вопрос отдания должного его заслугам»
«Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики»
Что делать России, когда «холодильник побеждает телевизор»
«Кто одержал победу в 1991 году, сплясав на останках СССР? Демократы? Капиталисты? Западники? Либералы? Антикоммунисты? Нет – "крысы"».
Избранное
Турция перебросила сирийских наёмников в Баку на самолете ливийской авиакомпании
Льняное масло для дерева: свойства, использование и применение
«Будут топить до конца»: дочь у заботливой матери насильно забрали в приют
Война в Карабахе. Фактор Пашиняна. Часть 2
«В США должны были судить вновь избранного президента США Байдена за участие в организации массовых фальсификаций выборов»
Ботфорты женские: как выбрать и с чем носить
«Живое общение станет роскошью»: студенты потребовали снижения платы за дистанционное обучение
Вас еще не «оптимизировали»? Тогда Сердюков идет к вам!
Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!
Либералы в правительстве пошли на откровенный саботаж распоряжений президента
Зубная паста из натуральных компонентов — готовим самостоятельно!