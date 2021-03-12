Пекин намерен наложить на Alibaba рекордный в истории штраф

19:26 12.03.2021

Власти КНР намерены оштрафовать китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. на рекордную сумму. Кроме того, от компании могут потребовать продажи активов, которые не имеют отношения к ее основным операциям в сфере онлайн-коммерции.

По информации газеты The Wall Street Journal, таким образом власти намерены добиться того, чтобы Alibaba дистанцировалась от своего основателя Джека Ма и начала более тесное сотрудничество с Коммунистической партией.

Точная сумма штрафа пока не называется, но уже известно, что он превысит рекордные в корпоративной истории страны $975 млн, выплаченные американской Qualcomm, пишет «Интерфакс».

Напомним, антимонопольное расследование в отношении компании было начато в декабре 2020 года. При этом Alibaba считается гордостью Китая и играет ключевую роль в экономике страны. В 2020 году примерно 780 млн китайских потребителей (половина населения) делали покупки именно на платформах этой компании.

Годовая прибыль Alibaba составляет около $20 млрд. При этом ее капитализация снизилась более чем на $200 млрд (примерно на 25%) с момента, когда Пекин начал наступление на бизнес-империю Джека Ма, который покинул пост председателя совета директоров еще в 2019 году и постепенно сокращал долю в компании. На июль 2020 года он владел менее 5% акций Alibaba.