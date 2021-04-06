В Минцифры предложили предустанавливать родительский контроль на гаджеты

18:25 6.04.2021

Замглавы Минцифры Олег Качанов считает необходимым предустанавливать на все продаваемые в России смартфоны и планшеты приложения родительского контроля.

«Крайне спорная, но, на наш взгляд, необходимая вещь <...> - это родительский контроль. То есть все продаваемые устройства, все гаджеты по умолчанию должны иметь установленные средства родительского контроля. А уж активировать их, деактивировать, давать своему чаду полную свободу или ограниченную свободу - это, вообще говоря, дело и ответственность каждого родителя», - цитирует РБК слова замминистра.

Качанов также считает, что дети еще в школе должны понять, куда и как они передают свои персональные данные.

«Одна из наших задач - сделать так, чтобы был цифровой государственный профиль для ребенка со школьного возраста на портале госуслуг, где он в явном виде научится давать согласие на доступ к своим персональным данным», - заявил Качанов.