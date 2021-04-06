В Минцифры предложили предустанавливать родительский контроль на гаджеты

Замглавы Минцифры Олег Качанов считает необходимым предустанавливать на все продаваемые в России смартфоны и планшеты приложения родительского контроля.

«Крайне спорная, но, на наш взгляд, необходимая вещь <...> - это родительский контроль. То есть все продаваемые устройства, все гаджеты по умолчанию должны иметь установленные средства родительского контроля. А уж активировать их, деактивировать, давать своему чаду полную свободу или ограниченную свободу - это, вообще говоря, дело и ответственность каждого родителя», - цитирует РБК слова замминистра.

Качанов также считает, что дети еще в школе должны понять, куда и как они передают свои персональные данные.

«Одна из наших задач - сделать так, чтобы был цифровой государственный профиль для ребенка со школьного возраста на портале госуслуг, где он в явном виде научится давать согласие на доступ к своим персональным данным», - заявил Качанов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.04.2021, 23:34
    Гость: Макар

    Что-то минцыфры зачастил с предложениями и заявлениями. Наверное, денег хотят. Придумали, как украсть можно, теперь будут клянчить. А получат, так и концы в воду. В офшоры всмысле.

  2. 06.04.2021, 21:02
    Гость: Собачье сердце

    И вы, в присутствии 2-х людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости...

  3. 06.04.2021, 20:08
    Гость: но

    решение может быть и хорошее, только реалировано оно будет через одно место и явно не в интересах ребенка и родителя.

  4. 06.04.2021, 20:07
    Гость: во

    "Одна из наших задач - сделать так, чтобы был цифровой государственный профиль для ребенка со школьного возраста на портале госуслуг" - вот это и есть основная задача, с детства приучить что тотальная слежка это хорошо.

  5. 06.04.2021, 19:32
    Гость: Стерх в галошах

    Можно вообще сделать так, чтобы кроме сайта ЕР ничего не высвечивалось. Скорей всего так и будет.

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