К МКС запустили космический корабль «Ю. А. Гагарин»

Космический корабль «Ю. А. Гагарин», названный в честь 60-летия первого полета человека в космос, стартовал с космодрома Байконур.

К МКС на корабле прилетят космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был выполнен в 10:42 по московскому времени со стартовой площадки №31. В соответствии с циклограммой полета в 10:51 мск корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите, сообщается на сайте Роскосмоса. Разделение ступеней и космического корабля прошли в штатном режиме.

Полет пилотируемого корабля «Казбеков» (позывной экипажа) проходит по т.н. «сверхбыстрой», двухвитковой схеме сближения, которая позволит достичь МКС примерно за 3 часа 25 минут после старта. Его причаливание к модулю «Рассвет» российского сегмента станции запланировано на 14:07 мск.

Также сообщается, что в связи с предстоящим праздником на обшивку корабля была нанесена надпись «Ю.А. Гагарин», а головной обтекатель ракеты-носителя был украшен портретом космонавта и официальной символикой празднования 60-летия полета первого человека.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.04.2021, 16:44
    Гость: Голый зад

    это у тех, кто ничего не делает, только с дивана квакает. А люди корабли строят. И запускают их в космос.

  4. 09.04.2021, 14:19
    Гость: Сергей

    Последние годы только одними воспоминаниями и кормят не своих достижений,а своих и не предвидется.

  5. 09.04.2021, 14:15
    Гость: Федор

    Хорошо помню ,как мы с друзьями праздновали на Дворцовой площади в 61м в Ленинграде ,пили портвешок Аргвета.О том ,что буду в 80х работать в Ленинске и Плесецке даже и не думал

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