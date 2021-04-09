К МКС запустили космический корабль «Ю. А. Гагарин»

11:27 9.04.2021

Космический корабль «Ю. А. Гагарин», названный в честь 60-летия первого полета человека в космос, стартовал с космодрома Байконур.

К МКС на корабле прилетят космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был выполнен в 10:42 по московскому времени со стартовой площадки №31. В соответствии с циклограммой полета в 10:51 мск корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите, сообщается на сайте Роскосмоса. Разделение ступеней и космического корабля прошли в штатном режиме.

Полет пилотируемого корабля «Казбеков» (позывной экипажа) проходит по т.н. «сверхбыстрой», двухвитковой схеме сближения, которая позволит достичь МКС примерно за 3 часа 25 минут после старта. Его причаливание к модулю «Рассвет» российского сегмента станции запланировано на 14:07 мск.

Также сообщается, что в связи с предстоящим праздником на обшивку корабля была нанесена надпись «Ю.А. Гагарин», а головной обтекатель ракеты-носителя был украшен портретом космонавта и официальной символикой празднования 60-летия полета первого человека.