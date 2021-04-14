Что происходит с образованием: заменит ли онлайн привычные ВУЗы

15:34 14.04.2021

Вопрос образования сейчас стоит достаточно остро, ведь саморазвитие и заработок денег – это девиз человека 21 века.

В связи с распространением Интернета в массы, опять же, появляется в головах у многих людей вопрос: а действительно ли стоит ходить в высшие учебные заведения очно или можно выбрать онлайн-образование? В этой статье мы обсудим плюсы и минусы дистанционного обучения и почему сейчас идет тенденция к образованию в Интернете.



Преимущества дистанционного обучения



1. Онлайн курсы дают возможность получать образование людям по цене ниже, чем, например, в вузах.

2. Работа в собственном темпе – мечта любого учащегося. Действительно, в ВУЗах часто сложно работать умом качественно и быстро из-за того, что студентам приходится подстраиваться под учебный план. Например, платформа Skillbox предоставляет студентам свободный график изучения материала, при этом вы получаете действующее высшее образование от ведущих вузов страны: ГГУ, МПГУ, РАНХиГС. Это действительно очень интересное и выгодное предложение.

3. Вы можете заниматься где угодно. Это огромное преимущество для многих людей, потому что не все способны подниматься с утра на учебу, тратить большое количество времени на (полдня) на то, чтобы сидеть на парах. Учеба хоть и дисциплинирует, но четырехчасовой сон портит не только физическое, но и ментальное здоровье.

4. По статистике, качество образования в образовательных центрах дистанционного обучения довольно высокое, так как материалы, используемые преподавателями, постоянно обновляются. Это связано с отсутствием физического носителя (книг, методических пособий) информации. Например, чем безумно привлекательны платформы дистанционного обучения – это то, что, обучаясь, условно, дома, вы можете вести беседу с преподавателями по мессенджерам. Обычно люди, которые дают онлайн-уроки не просто преподаватели, а профессионалы своего дела, добившиеся реальных успехов в свое поприще. Стоит только открыть список преподавателей Skillbox или Coursera, вы удивитесь, что там много знакомых на слух имен, и все они достаточно молоды, поэтому происходит лучшая интеграция с молодежью.

5. Структурированная информация без воды. Действительно, именно на образовательных интернет-площадках в основном преподносится самая важная информационная выжимка, (30%), а все остальное – практика, которая реально позволяет научиться какой-либо профессии.



Есть одно «но». К сожалению, онлайн-образование подходит далеко не всем, и далеко не для осваивания всех профессий. Стоит понимать, что, например, освоить технические, естественно-научные, медицинские и прикладные науки в режиме онлайн пока ещё очень сложно. Это связано с узким профилем профессии и образования, поэтому, если вы хотите стать хирургом или строителем самолетов, вы не сможете научиться этому на дистанционном обучении на должном уровне, но специализированные площадки работают над этой проблемой. Да, вы сможете получить базовые (даже глубокие) теоретические навыки, но на практике – этому научиться невозможно. Грубо говоря, гуманитарным, социальным и IT-технологиям можно учиться дистанционно, а вот с другими научными отраслями достаточно проблематично в этом плане. Институт образования должен продолжать интегрировать интернет-технологии в ВУЗы, но сейчас пока что еще тяжело по многим профессиям получить образование онлайн.