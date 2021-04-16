«Гознак» выпустит приложение для биометрической идентификации собак
АО "Гознак" объявил о разработке мобильного приложения для биометрической идентификации собак, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектов компании Александра Мелешина.
Отмечается, что данное приложение в первую очередь призвано помочь в поисках пропавшего питомца. По словам Мелешина, нынешние подходы для идентификации животных - микрочипирование и клеймо - оказываются "практически бесполезными", если надо найти "потеряшку". Именно поэтому была разработана программа по биометрической идентификации собак.
Приложение будет доступно под операционные системы iOS и Android. Хозяину будет достаточно сфотографировать своего питомца через приложение, которое уже само создаст цифровой профиль животного.
"Так же, как отпечатки пальцев и лицо человека, рисунок носа и головы собаки совершенно уникальны", - пояснил Мелешин.
Ожидается, что приложение появится в App Store и Google Play уже в текущем году.
Кроме того, приложение позволит загрузить ветеринарный паспорт, а также вызвать ветврача или получать различные уведомления, например о плановой вакцинации.
Монетизировать приложение планируется через сопутствующие сервисы - размещение объявлений, например, ветеринаров и груммеров, а в дальнейшем предложений по продаже кормов и одежды для собак. Сам поиск пропавшего животного будет бесплатным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и он прост-выкинуть нахрен все гаджеты.Нет интернета-нет и приложений.
Мудро,мудро. Через биометрию собаки можно отслеживать пропеавшего хозяина?
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Пусть кто-то пропробует убедить меня, что сбор биомоетриии и формирование десятков баз данных на нас и наших животных - это просто так!
Строительство электронного концлагеря ускоряется. Смотрите Ольгу Николаевну Четверикову, как тут ниже написали.
Россия, ты одурела?(с)
Ольга Четверикова считает что это цифро-жу-жу непсроста.
Ахренеть, Гознак -Российское предприятие, занимающееся исследованиями, разработкой и производством в области государственных знаков. В настоящее время представляет собой акционерное общество, единственным акционером которого является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Дата основания: 1818 г.
+приложение позволит загрузить ветеринарный паспорт, а также вызвать ветврача или получать различные уведомления, например о плановой вакцинации.
Читать полностью: https://www.km.ru/science-tech/2021/04/16/soft-i-razrabotka-novykh-programm/887244-goznak-vypustit-prilozhenie-dlya-bi
ЧТОБ ВАС УЖЕ ПРИПОДНЯЛО И ПОДБРОСИЛО С ВАШЕЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ.
Насчет вакцинации -вешается олбъявление на заборе или на столбке, и вуаля!
Как мы жили и выжили без приложений!?!
А с приложениями точно сдохнем усе.
Может даже сдадут нас скорое всех с потрохами врагу в обмен на бонусы и печеньки.