«Гознак» выпустит приложение для биометрической идентификации собак

09:40 16.04.2021

АО "Гознак" объявил о разработке мобильного приложения для биометрической идентификации собак, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектов компании Александра Мелешина.

Отмечается, что данное приложение в первую очередь призвано помочь в поисках пропавшего питомца. По словам Мелешина, нынешние подходы для идентификации животных - микрочипирование и клеймо - оказываются "практически бесполезными", если надо найти "потеряшку". Именно поэтому была разработана программа по биометрической идентификации собак.

Приложение будет доступно под операционные системы iOS и Android. Хозяину будет достаточно сфотографировать своего питомца через приложение, которое уже само создаст цифровой профиль животного.

"Так же, как отпечатки пальцев и лицо человека, рисунок носа и головы собаки совершенно уникальны", - пояснил Мелешин.

Ожидается, что приложение появится в App Store и Google Play уже в текущем году.

Кроме того, приложение позволит загрузить ветеринарный паспорт, а также вызвать ветврача или получать различные уведомления, например о плановой вакцинации.

Монетизировать приложение планируется через сопутствующие сервисы - размещение объявлений, например, ветеринаров и груммеров, а в дальнейшем предложений по продаже кормов и одежды для собак. Сам поиск пропавшего животного будет бесплатным.