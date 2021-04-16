«Гознак» выпустит приложение для биометрической идентификации собак

АО "Гознак" объявил о разработке мобильного приложения для биометрической идентификации собак, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектов компании Александра Мелешина.

Отмечается, что данное приложение в первую очередь призвано помочь в поисках пропавшего питомца. По словам Мелешина, нынешние подходы для идентификации животных - микрочипирование и клеймо - оказываются "практически бесполезными", если надо найти "потеряшку". Именно поэтому была разработана программа по биометрической идентификации собак. 

Приложение будет доступно под операционные системы iOS и Android. Хозяину будет достаточно сфотографировать своего питомца через приложение, которое уже само создаст цифровой профиль животного. 

"Так же, как отпечатки пальцев и лицо человека, рисунок носа и головы собаки совершенно уникальны", - пояснил Мелешин.

Ожидается, что приложение появится в App Store и Google Play уже в текущем году. 

Кроме того, приложение позволит загрузить ветеринарный паспорт, а также вызвать ветврача или получать различные уведомления, например о плановой вакцинации.

Монетизировать приложение планируется через сопутствующие сервисы - размещение объявлений, например, ветеринаров и груммеров, а в дальнейшем предложений по продаже кормов и одежды для собак. Сам поиск пропавшего животного будет бесплатным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.04.2021, 13:02
    Гость: столько хахатался

    Мудро,мудро. Через биометрию собаки можно отслеживать пропеавшего хозяина?

  4. 16.04.2021, 12:27
    Гость: Влад

    Пусть кто-то пропробует убедить меня, что сбор биомоетриии и формирование десятков баз данных на нас и наших животных - это просто так!
    Строительство электронного концлагеря ускоряется. Смотрите Ольгу Николаевну Четверикову, как тут ниже написали.

  5. 16.04.2021, 12:16
    Гость: где гознак где биометрическай идентификация собак

    Россия, ты одурела?(с)

    Ольга Четверикова считает что это цифро-жу-жу непсроста.

    Ахренеть, Гознак -Российское предприятие, занимающееся исследованиями, разработкой и производством в области государственных знаков. В настоящее время представляет собой акционерное общество, единственным акционером которого является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

    Дата основания: 1818 г.

    +приложение позволит загрузить ветеринарный паспорт, а также вызвать ветврача или получать различные уведомления, например о плановой вакцинации.

    Читать полностью: https://www.km.ru/science-tech/2021/04/16/soft-i-razrabotka-novykh-programm/887244-goznak-vypustit-prilozhenie-dlya-bi
    ЧТОБ ВАС УЖЕ ПРИПОДНЯЛО И ПОДБРОСИЛО С ВАШЕЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ.
    Насчет вакцинации -вешается олбъявление на заборе или на столбке, и вуаля!
    Как мы жили и выжили без приложений!?!
    А с приложениями точно сдохнем усе.
    Может даже сдадут нас скорое всех с потрохами врагу в обмен на бонусы и печеньки.

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