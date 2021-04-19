Виды оснасток для станков: как правильно выбрать
Немаловажную роль в этом вопросе играет оснастка для станков, которая упрощает выполнение всех операций, необходимых для выпуска готовой продукции.
Что такое станочная оснастка
Оснастки для станков – это собирательное название механизмов и приспособлений, которые расширяют функциональность оборудования. Такие инструменты не входят в базовую комплектацию станков и обычно приобретаются отдельно. Сюда относятся:
- Патроны;
- Центровки;
- Держатели;
- Втулки.
Различаются устройства по целевому применению, в большинстве случаев являются взаимозаменяемыми и подходят для оборудования разных производителей.
Виды оснастки для станков
Станочная оснастка условно делится на три базовые категории, по целевому применению и функциональности. Производители выделяют следующие виды:
- Балансировочные. Обеспечивают центровку длинных заготовок. Сюда относятся вращающиеся центры, которые крепятся в пиноль задней бабки токарного станка, выполняют функцию дополнительного крепежа и исключают биение детали.
- Виброопорные. Гасят вибрацию, возникающую в процессе металлообработки. Использование такой оснастки не только повышает качество поверхности заготовок, но и продлевает рабочий ресурс узлов станка.
- Зажимные. В эту группу входят цанги, тиски, дополнительные патроны. Такая оснастка необходима для надёжной фиксации заготовки в процессе обработки.
Функциональное назначение
Оснастка не только упрощает металлообработку, но и повышает точность. Это обязательная часть технологического процесса, которая используется всеми цехами и предприятиями. В целом, оснастка выполняет следующие функции:
- Фиксация инструмента;
- Установка и удержание заготовок;
- Проведение измерений;
- Обеспечение дополнительной опоры;
- Нарезание резьбы: внутренней, наружной, метрической и пр.
По общепринятой классификации, станочная оснастка делится на специализированную, сборно-разборную, универсально-наладочную.
Преимущества применения
Оснастка выпускается для токарных, шлифовальных, фрезерных, расточных и других станков. Использование таких приспособлений даёт следующие преимущества:
- Повышение качества выпускаемой продукции за счёт повышения точности обработки;
- Повышение производительности: сокращается время на переустановку деталей, появляется одновременной обработки в нескольких режимах резания;
- Расширение функциональных возможностей, без покупки дополнительного оборудования;
- Снижение себестоимости выпускаемой продукции;
- Обеспечение безопасности труда.
Учитывая широкий выбор оснастки, можно без проблем подобрать приспособления для серийного и штучного производства.
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