Виды оснасток для станков: как правильно выбрать

14:51 19.04.2021

Качество готовой продукции и производительность труда во многом зависит от технологических решений, которые использует компания-изготовитель.

Немаловажную роль в этом вопросе играет оснастка для станков, которая упрощает выполнение всех операций, необходимых для выпуска готовой продукции.

Что такое станочная оснастка

Оснастки для станков – это собирательное название механизмов и приспособлений, которые расширяют функциональность оборудования. Такие инструменты не входят в базовую комплектацию станков и обычно приобретаются отдельно. Сюда относятся:

Патроны;

Центровки;

Держатели;

Втулки.

Различаются устройства по целевому применению, в большинстве случаев являются взаимозаменяемыми и подходят для оборудования разных производителей.

Виды оснастки для станков

Станочная оснастка условно делится на три базовые категории, по целевому применению и функциональности. Производители выделяют следующие виды:

Балансировочные. Обеспечивают центровку длинных заготовок. Сюда относятся вращающиеся центры, которые крепятся в пиноль задней бабки токарного станка, выполняют функцию дополнительного крепежа и исключают биение детали. Виброопорные. Гасят вибрацию, возникающую в процессе металлообработки. Использование такой оснастки не только повышает качество поверхности заготовок, но и продлевает рабочий ресурс узлов станка. Зажимные. В эту группу входят цанги, тиски, дополнительные патроны. Такая оснастка необходима для надёжной фиксации заготовки в процессе обработки.

Функциональное назначение

Оснастка не только упрощает металлообработку, но и повышает точность. Это обязательная часть технологического процесса, которая используется всеми цехами и предприятиями. В целом, оснастка выполняет следующие функции:

Фиксация инструмента;

Установка и удержание заготовок;

Проведение измерений;

Обеспечение дополнительной опоры;

Нарезание резьбы: внутренней, наружной, метрической и пр.

По общепринятой классификации, станочная оснастка делится на специализированную, сборно-разборную, универсально-наладочную.

Преимущества применения

Оснастка выпускается для токарных, шлифовальных, фрезерных, расточных и других станков. Использование таких приспособлений даёт следующие преимущества:

Повышение качества выпускаемой продукции за счёт повышения точности обработки; Повышение производительности: сокращается время на переустановку деталей, появляется одновременной обработки в нескольких режимах резания; Расширение функциональных возможностей, без покупки дополнительного оборудования; Снижение себестоимости выпускаемой продукции; Обеспечение безопасности труда.

Учитывая широкий выбор оснастки, можно без проблем подобрать приспособления для серийного и штучного производства.