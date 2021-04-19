Виды оснасток для станков: как правильно выбрать

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Качество готовой продукции и производительность труда во многом зависит от технологических решений, которые использует компания-изготовитель.

Немаловажную роль в этом вопросе играет оснастка для станков, которая упрощает выполнение всех операций, необходимых для выпуска готовой продукции.

Что такое станочная оснастка

Оснастки для станков – это собирательное название механизмов и приспособлений, которые расширяют функциональность оборудования. Такие инструменты не входят в базовую комплектацию станков и обычно приобретаются отдельно. Сюда относятся:

  • Патроны;
  • Центровки;
  • Держатели;
  • Втулки.

Различаются устройства по целевому применению, в большинстве случаев являются взаимозаменяемыми и подходят для оборудования разных производителей.

Виды оснастки для станков

Станочная оснастка условно делится на три базовые категории, по целевому применению и функциональности. Производители выделяют следующие виды:

  1. Балансировочные. Обеспечивают центровку длинных заготовок. Сюда относятся вращающиеся центры, которые крепятся в пиноль задней бабки токарного станка, выполняют функцию дополнительного крепежа и исключают биение детали.
  2. Виброопорные. Гасят вибрацию, возникающую в процессе металлообработки. Использование такой оснастки не только повышает качество поверхности заготовок, но и продлевает рабочий ресурс узлов станка.
  3. Зажимные. В эту группу входят цанги, тиски, дополнительные патроны. Такая оснастка необходима для надёжной фиксации заготовки в процессе обработки.

Функциональное назначение

Оснастка не только упрощает металлообработку, но и повышает точность. Это обязательная часть технологического процесса, которая используется всеми цехами и предприятиями. В целом, оснастка выполняет следующие функции:

  • Фиксация инструмента;
  • Установка и удержание заготовок;
  • Проведение измерений;
  • Обеспечение дополнительной опоры;
  • Нарезание резьбы: внутренней, наружной, метрической и пр.

По общепринятой классификации, станочная оснастка делится на специализированную, сборно-разборную, универсально-наладочную.

Преимущества применения

Оснастка выпускается для токарных, шлифовальных, фрезерных, расточных и других станков. Использование таких приспособлений даёт следующие преимущества:

  1. Повышение качества выпускаемой продукции за счёт повышения точности обработки;
  2. Повышение производительности: сокращается время на переустановку деталей, появляется одновременной обработки в нескольких режимах резания;
  3. Расширение функциональных возможностей, без покупки дополнительного оборудования;
  4. Снижение себестоимости выпускаемой продукции;
  5. Обеспечение безопасности труда.

Учитывая широкий выбор оснастки, можно без проблем подобрать приспособления для серийного и штучного производства.

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