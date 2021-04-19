NASA успешно осуществило первый полет вертолета на Марсе

17:45 19.04.2021

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity стал первым аппаратом, который успешно поднялся в воздух на другой планете.

«Данные показывают: вертолет совершил успешный первый полет», - сообщается в Twitter-аккаунте аэрокосмического агентства.

Полет Ingenuity длился всего 30 секунд. Аппарат поднялся над поверхностью Красной планеты примерно на 3 метра и затем совершил посадку. Также вертолет передал на Землю снимки со своей видеокамеры и данные с марсохода Perseverance.

Напомним, вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Ракета с марсоходом была запущена в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал.