NASA успешно осуществило первый полет вертолета на Марсе

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity стал первым аппаратом, который успешно поднялся в воздух на другой планете.

«Данные показывают: вертолет совершил успешный первый полет», - сообщается в Twitter-аккаунте аэрокосмического агентства.

Полет Ingenuity длился всего 30 секунд. Аппарат поднялся над поверхностью Красной планеты примерно на 3 метра и затем совершил посадку. Также вертолет передал на Землю снимки со своей видеокамеры и данные с марсохода Perseverance.

Напомним, вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Ракета с марсоходом была запущена в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2021, 02:34
    Гость: ккк

    У них вкладывают огромные средства в развитие науки и техники, и мы видим результаты. У нас пошли по другому пути, огромные средства превращаются в дворцы, а за сравнительно небольшие суммы нанимают троллей, обгаживающих чужие достижения. Культ невежества имеет и оборотную сторону: не бывает хорошей космонавтики в стране, где начальство уверено, что земля плоская и стоит на 3 китах.

  2. 20.04.2021, 01:32
    Гость: кот Матроскин

    К сожалению, российские СМИ тиражируют все эти американские фальшивки про полеты на Марс не спрашивая ни о каких доказательствах. Реалистичность вертолета ни в какие ворота не лезет. По моим грубым прикидкам, с учетом того, что плотность атмосферы на Марсе меньше 0.02 kg/m3 протиа 1.23 kg/m3, и того, что сила тяжести на Земле больше, но не во столько раз (9.81 против 3.71 m/s2), получается, что при заявленных параметрах вертолета, чтобы эта хрень взлетела, им пришлось бы раскрутить ротор двигателя в 5 раз быстрее, или уменьшить массу в 20 раз, или увеличить площадь лопастей в 20 раз, по сравнению с аналогичныеми земными конструкциями, чтобы эта хрень взлетела. Судя по картинкам и обьявленным парамертам, ни один из этих вариантов не мог быть выполнен. Т.е. только фотошоп.

  3. 20.04.2021, 01:17
    Гость: Существует

    В основном благодаря российским сегментам. Изначально - Мир2 или Салют 10. Как хотите.

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