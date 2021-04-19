NASA успешно осуществило первый полет вертолета на Марсе
Беспилотный вертолет NASA Ingenuity стал первым аппаратом, который успешно поднялся в воздух на другой планете.
«Данные показывают: вертолет совершил успешный первый полет», - сообщается в Twitter-аккаунте аэрокосмического агентства.
Полет Ingenuity длился всего 30 секунд. Аппарат поднялся над поверхностью Красной планеты примерно на 3 метра и затем совершил посадку. Также вертолет передал на Землю снимки со своей видеокамеры и данные с марсохода Perseverance.
Напомним, вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Ракета с марсоходом была запущена в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У них вкладывают огромные средства в развитие науки и техники, и мы видим результаты. У нас пошли по другому пути, огромные средства превращаются в дворцы, а за сравнительно небольшие суммы нанимают троллей, обгаживающих чужие достижения. Культ невежества имеет и оборотную сторону: не бывает хорошей космонавтики в стране, где начальство уверено, что земля плоская и стоит на 3 китах.
К сожалению, российские СМИ тиражируют все эти американские фальшивки про полеты на Марс не спрашивая ни о каких доказательствах. Реалистичность вертолета ни в какие ворота не лезет. По моим грубым прикидкам, с учетом того, что плотность атмосферы на Марсе меньше 0.02 kg/m3 протиа 1.23 kg/m3, и того, что сила тяжести на Земле больше, но не во столько раз (9.81 против 3.71 m/s2), получается, что при заявленных параметрах вертолета, чтобы эта хрень взлетела, им пришлось бы раскрутить ротор двигателя в 5 раз быстрее, или уменьшить массу в 20 раз, или увеличить площадь лопастей в 20 раз, по сравнению с аналогичныеми земными конструкциями, чтобы эта хрень взлетела. Судя по картинкам и обьявленным парамертам, ни один из этих вариантов не мог быть выполнен. Т.е. только фотошоп.
В основном благодаря российским сегментам. Изначально - Мир2 или Салют 10. Как хотите.
А куда облако пыли подевалось?
А другие запрещают строительство СП-2!