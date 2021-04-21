Аэролодка: краткий экскурс

21:29 21.04.2021

Сейчас огромное количество людей занимается активным отдыхом

Действительно, это прекрасная возможность получить неповторимые эмоции, адреналин, а также соединиться с природой. Для такого типа деятельности придуманы различные устройства, которые помогают скрасить досуг, такие как, например, аэролодка. В этой статье мы разберемся, откуда появились аэролодки, зачем они нужны, а также поговорим про одну из самых популярных моделей - аэроглиссер Север 750 К.

Что такое аэролодка

Аэролодка, она же глиссер, - то водное судно небольших размеров, которая функционирует за счет движения по водной поверхности с помощью воздушного винта. Аэролодка появилась из-за нехватки высококачественных водных объектов. Например, моторная лодка может проходить расстояние с определенной глубиной потока, а для движения судов необходима поверхность ровная.

История появления глиссеров

В начале 18 века появились первые идеи разработок лодок такого типа, естественно, это было исключительно теоретически. Занимался проектированием Эммануил Сваденборг, однако у него не получилось воплотить идею в жизнь. Спустя практически 200 лет русский инженер Сергей Неждановский показал миру свой полет мысли – сани с пропеллером. Немаловажный вклад в историю развития аэролодок внесли военные, которые использовали данную технику для разведки и прочих военных операций. На данный момент существует огромное количество модификаций подводных лодок, в том числе для пассажиров и грузов. Современные эролодки выпускаются в разных пассажирских и грузовых модификациях. Модели, которые существуют на сегодняшний день, имеют грузоподъемность 1, 5 тонны и набирают скорость до 150 километров в час.

Конструкция аэролодки

Аэролодка - плоскодонная конструкция без киля. Она обеспечивает скольжение по поверхности без глубокого погружения, что важно на мелководье, а также возможность передвижения по снегу и льду. Наиболее распространенными являются конфигурации в виде подков.

Дно аэролодки защищается полимерной броней. Она устойчива к температурным перепадам, а также спокойно выносит механическим воздействиям. Такая разновидность днища выглядит как чешуя, что придает большую маневренность и скольжение аэролодке. Из-за ПВХ материала, такую технику можно использовать круглый год, ведь она нейтрально относится к температуре извне.

Воздушный винт – это элемент, без которого лодка не будет передвигаться по поверхности. Он помогает преобразовывать движение мотора в тягу. Пропеллер отбрасывает воздух с помощью лопастей. Характеристики винта, которые влияют на качество и функционал аэролодки: диаметр винта; количество лопастей; угол наклона лопасти; технические составляющие лопасти: размер, форма, сечение.

Аэроглиссер Север 750 К

Север 750 – настоящий премиум-класс среди аэролодок.

Комфорт и продуманный функционал - главные критерии данной модели. Аэролодка легко перевозит до 2 тонн груза или в среднем 8-10 человек. Внутри салон проклеен двойной шумоизоляцией и отделан карпетом, но по желанию заказчика отделать можно деревом, кожей. Удобна в управлении. Более подробную информацию можно найти на сайте https://severboat.ru/models/



