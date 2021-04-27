Зачем нужен электроштабелер? Разбираемся в вопросе

15:31 27.04.2021

Без склада, как без рук, невозможно прожить ни одному магазину.

Однако, всегда возникают вопросы: «Как же организовать рабочий процесс складского помещения грамотно? Какие инструменты использовать, чтобы сделать работу склада максимально простой и эффективной?» Рабочие человеческие руки не всегда могут выполнять тяжелую работу по подъему вещей, поэтому на помощь приходит складская техника. В этой статье мы поговорим, что такое электроштабелер и какие параметры влияют на его функциональность.

Что такое электроштабелер?

Электроштабелер – это техническое устройство, которое применяется на складах для транспортировки грузов на большую высоту.

Задачи электроштабелера

Существует ряд функций, которые применяются ко всем видам электроштабелеров:

1. Перемещение груза с одного места на другое;

2. Поднятие на нужную высоту;

3. Укладка в нужную позицию (в ряд) определенные объекты;

4. Расширение пространства складского помещения за счет грамотного распределения крупногабаритных предметов на стеллажи.

Типы электроштабелеров

1. Ручные. Самый простой вид электроштабелеров, смысл и цель которого – работа с весом до полутора тонн и высотой до трех метров.

2. Самоходные – самая популярная модель электроштабелеров. Это функциональный прибор, который может выполнять функции транспортировки и погрузки объекта. Он работает благодаря электромотору и тяговой батареи. Может тягать грузы до трех тонн и высотой до шести метров.

3. Узкопроходные. Данное устройство относится к технике узкой направленности, так как применяется в ограниченном пространстве. Его особенность – это работа со стеллажами, которые максимально близко находятся друг к другу. Узкопроходник может двигаться только назад и вперед.

Технические особенности электроштабелеров

1. Грузоподъемность. Существует начальная грузоподъемность, прописанная в инструкции устройства, а есть остаточная. Начальная грузоподъемность обозначает тот вес груза, который можно поднять в целом. Остаточная грузоподъемность предполагает массу объекта, которую может находиться на предельной высоте.

2. Емкость батареи. Данный параметр определяет сколько времени прибор может работать автономно без дополнительной подзарядки. В целом мощности батареи хватает на десяти часовую смену, однако некоторые модели электроштабелеров могут работать до двенадцати-тринадцати часов.

3. Радиус поворота – та характеристика, на которую обязательно нужно полагаться при приобретении электрического штабелера, ведь именно от нее зависит эффективность работы. Пространство между стеллажами должно быть меньше, чем радиус поворота. В среднем этот параметр варьируется от полутора до трех метров.

4. Высота подъема. Обычно электроштабелеры могут поднять груз на высоту от одного до четырех метров, что как раз и требуется на среднестатистических складах.

5. Клиренс, он же дорожный просвет— расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части устройства.

Кажется, что эта характеристика не так важна, однако это не так. В целом у штабелеров клиренс составляет примерно двадцать-тридцать миллиметров, и работать они могут только на ровной поверхности пола без явных нарушений и дефектов

Уход за электроштабелерами

От способа ухода зависит долговечность устройства. Самым уязвимым место являются вилы. Обычно вилы электроштабелеров делаются из нержавеющей стали с добавлением покрытия, которое может уберечь их от излишней влаги и пыли. В комплектацию также входят защитные чехлы, которые защищают прибор от внешнего воздействия.



