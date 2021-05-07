Зачем нужна лицензия на мозги?

Среди авторов законопроекта об ограничениях просветительской деятельности нет ни одного представителя комитета Госдумы по науке и образованию. Просто вызывает оторопь сам факт того, кто будет этим заниматься

Очередные новшества в области просвещения нашей страны. Министерство просвещения России предложило ужесточить регулирование просветительской деятельности. Заниматься просвещением запретят всем иноагентам на территории России. В принципе – довольно логично. Нечего на зарубежные денежки воспитывать умы подрастающих россиян.

Всем остальным запретят просветительскую деятельность без оформления соответствующих пакетов документов.

Очень интересен тот момент, что законопроект об ограничениях просветительской деятельности был разработан группой депутатов во главе с председателем комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андреем Климовым. Что особенно интересно, среди авторов нет ни одного представителя комитета Госдумы по науке и образованию.

Документ вводит понятие «просветительская деятельность» и запрещает заниматься ею без санкции органов власти.

Авторы проекта в пояснительной записке к проекту говорили о том, что в российских школах и вузах массово ведется антироссийская пропаганда, сеяние розни и пропаганда экстремизма. Полный набор. И все это под видом просветительской деятельности.

Читал ли я законопроект? Читал. Ссылка в конце материала, все желающие могут тоже ознакомиться и сделать свои выводы. Лично мне категорически не понравились размытые и расплывчатые формулировки, под которые можно подогнать все что угодно.

Не понравились они и ученым, в том числе и из Российской Академии Наук. Президиум РАН направил в Думу запрос на отзыв законопроекта. Появилась масса протестов именно из среды российских преподавателей самого различного уровня.

Сравнивают законопроект с самой темной и извращенной цензурой советских времен.

Петиция на сайте change.org собрала почти 250 тысяч подписей. Понятно, что усилия инициатора, доктора наук и преподавателя МГУ Сергея Попова, ни к чему не приведут.

Преподавателей и просветителей ожидают весьма темные времена. Как у нас умеют обюрократить все, рассказывать не надо. А уж если дело реально дойдет до того, что государство начнет лицензировать просветительскую деятельность…

Просто вызывает оторопь сам факт того, кто будет этим заниматься. Кто станет оценивать уровень подготовки преподавателей и, скажем, тех, кто в интернете рассказывает о том, как вкусно готовить.

Согласно принятому Думой закону, это все с одного поля свекла. И сегодня против закона выступают как ученые, так и политики Мизулина и Поклонская. Все, кто понимает глупость и опасность этого закона, который просто повышает угрозу наказания для всех, кто занимается просветительной деятельностью. От лекторов и преподавателей до организаторов различных мероприятий. И не стоит сбрасывать со счетов площадки типа библиотек и сельских и поселковых клубов, в которых могут быть организованы такие мероприятия.

Однако, несмотря на все протесты, Госдума приняла законопроект (правда, только в третьем чтении) 16 марта, а Совет Федерации ожидаемо одобрил закон 31 марта.

РАН еще раз в марте месяце пробовала выступить против законопроекта и обратилась с письмом к Путину с просьбой не ставить свою подпись под этим документом.

Однако Путин, «возмущенный» учебниками истории, которые были написаны людьми явно не с улицы, закон подписал. Случилось это 5 апреля. И теперь закон вступит в силу с 1 июня этого года.

Очень ждали сопроводительный документ от Правительства, который сможет прояснить размытость формулировок. Проект был разработан и 24 апреля опубликован, вот только ничего яснее не стало.

В проекте постановления, правда, перечислены все формы деятельности, которые в будущем могут быть признаны просветительскими. Это лекции, мастер-классы, вебинары, дискуссии, круглые столы, курсы и марафоны.

Причем, как говорят умные люди с учеными степенями, проект допускает ну очень вольные трактовки направлений просветительской деятельности.

Между тем, под просветительскую деятельность можно будет отправить все, что угодно: психологию, фотографию, видеомонтаж, кулинарию и так далее. В общем, практически все, чем сегодня живет Интернет.

Да и не только Интернет. Под постановление подпадают все контакты с вузами, музеями, библиотеками, школами и колледжами. Например, у меня есть знакомая психолог, которая с удовольствием участвует в программах библиотек. И библиотеки с огромным удовольствием работают с ней удаленно, это удобно и выгодно всем. Все?

Между тем, просветительская деятельность – это право каждого, на мой взгляд. Я могу рассказывать всем желающим о том, как можно снимать фото. Путешественник должен иметь право рассказать о странах и местах, которые он повидал. Кулинар должен иметь право рассказать о вкусных и полезных блюдах. Психолог должен иметь право рассказать о том, как, например, сохранить семью с сложной ситуации.

Без диплома и без договора. Просто так. Потому что такая деятельность полезна. Потому что это право каждого.

Но нет. Такого права нас лишают. Более того, если внимательно посмотреть на мутные и размытые формулировки закона, становится понятно, что практически на все можно будет написать жалобу в ранге доноса. Не важно, из каких побуждений, главное – можно будет написать «куда надо».

В проекте постановления говорится о том, что просвещение без лицензирования и договоров станет наказуемым. А уж что-что, а наказывать законопослушных у нас научились. Но, как говорил один литературный персонаж, если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень!

То есть просветитель, чтобы вести деятельность, должен будет первым делом «оформить договор с организацией науки, культуры или образования». Именно так озвучено в проекте постановления.

То есть, если человек, у которого есть определенный багаж знаний, прежде чем поделиться этими знаниями в том же Интернете, обязан будет заключить договор с каким-либо учреждением, у которого есть право и лицензия на деятельность. И здесь вопрос, захочет ли учреждение заключать этот договор. А если не захочет? То есть свободное информирование населения окажется под запретом.

Между прочим, многие современные ученые рассказывают о достижениях науки в Интернете совершенно бесплатно. Без договоров и лицензий. Просто дают знания тем, кому это интересно.

С 1 июня все должно будет измениться. Для начала, будет определено, КТО сможет заниматься просветительской работой в России.

Просветительской деятельностью смогут заниматься как юридические, так и физические лица. При этом юридические лица не должны быть включены в реестр иностранных агентов.

С физическими лицами и индивидуальными предпринимателями тоже не все просто. Они должны:

- быть совершеннолетними;

- иметь опыт работы в просветительской деятельности не менее двух лет;

- не иметь ограничений к педагогической деятельности, которые предусмотрены ТК;

- не иметь судимости и социально опасных заболеваний.

Знаете, очень сложно мне представить себе лауреата Нобелевской премии из любой страны за рубежом. Как он будет предоставлять все эти справки, что он не судим, не болен и так далее. Выглядит в целом варварски.

Да и к юридическим лицам вопросы есть. Почему иноагент не может поведать о том, чего мы не знаем? Все же зависит от того, что это за иноагент. Да, если за плечом юридического лица маячит, скажем, мировое ЛГБТ-движение, это одно дело. А любое научно-исследовательское учреждение, которое финансируется из бюджета другой страны – это обязательно вред?

Да и со стажем тоже бред получается. С одной стороны, да, информационное пространство очистится от всяких «экспертов», но с другой стороны, а почему человек не из просветительской сферы не может взять и поделиться своими впечатлениями от прочтения или просмотра?

Это, знаете ли, цензура. Сперва государство определит, КТО может говорить, а потом станет определять, ЧТО надо говорить. А невнятность определений породит огромное количество трактовок и толкований.

И понятно сразу, чьи толкования будут верными. Контролирующих органов, которые несомненно будут иметь место быть. Ну у нас иначе просто нельзя в стране. Если есть то, что нужно контролировать, то контролировать это надо сразу с карательными функциями. Особенности российского бытия.

Простите, но как тогда со свободой мысли? Свободой слова? Свободой поиска и передачи информации? Между прочим, это взято из Конституции. То есть, новый закон запросто может не соответствовать Конституции. И, между прочим, «передача информации», гарантированная Конституцией, это, собственно, и есть обучение или просветительская деятельность. Суть в одном – в передаче информации.

Если честно, у нас и так в плане просвещения все печально в стране. Будет хуже. Просто потому, что тот же Роскомнадзор или на кого повесят право карать за нарушения, как обычно, начнет карать тех, до кого будет просто дотянуться. Но никак не тех, кто сеет «разумное, доброе, вечное» с обратной полярностью. Это факт.

А несовершеннолетние все так же будут пастись на своих сайтах и разделах «Ютуба» и «Тик-тока». И ничего с этим государство сделать не сможет. Доказано Украиной, кстати. Как там не хотели бы оградить своих граждан от тлетворного влияния соседа – ничего не вышло. И у нас будет то же самое.

В общем, на радость господину Грефу продолжится отупение подрастающих поколений. Зато строго отцензурированное в соответствии с требованиями политики государства.

Один из авторов законопроекта, депутат Алексей Чепа (справоросс), сказал, что закон в первую очередь направлен на борьбу с пропагандой наркотиков, нездорового образа жизни, терроризма и «чуждых российскому народу ценностей» типа однополых браков.

Простите, вот уж глупость. Лекциями и семинарами никак не увеличить потребление наркотиков малолетками. Это несколько иными методами достигается. Авторы закона, возможно, этого не знают, но оно им особо и не надо знать.

Другой вопрос – искоренение инакомыслия. Вот это более понятно. Идеологический контроль, цензура всего, что вываливается в информпространство – понятно, чего хотят в Госдуме.

Нужно более тупое общество, которое не полезет на митинги и шествия. Изначально, потому что не будет у общества достаточного количества мозгов, чтобы реально понимать, за кого идти, за Путина или за Навального. А, соответственно, не нужны будут эти показательные расправы, поскольку расправляться будет не с кем.

Как не вспомнить советские времена, когда все были «за». За одного кандидата из одного предложенного. И ничего, в космос летали, корабли строили, жили в целом.

Но сейчас немного не те времена. Но попытка власти реанимировать именно советские модели цензуры для налаживания системы идеологического контроля, понятна. И понятны репрессии, которые ожидаемо обрушаться на ту часть населения, которая «против». «Против» быть никто не имеет права. Значит, надо просто реанимировать советское общество «Знание», которое будет вырабатывать, утверждать и реализовывать те формы обучения, которые выгодны власти.

Но приведет это не только к полной аполитичности через каких-то 20 лет, это приведет к деградации. Но, видимо, еще по заветам господина Грефа, это как раз и нужно.

То, что такие ограничения не улучшат ситуацию с мозгами россиян, видят многие. Увы, но умный электорат не выгоден сегодняшней власти. Нужна аудитория, совершенно неспособная на осмысленный протест. Умный протест, не на глупых шествиях и драках с полицией и прочими силовиками, а умная дискуссия на различных платформах.

А если не будет ни платформ, ни аудитории, способной реализовать свои мысли на этих платформах – то и переживать не о чем. Для маргинальных проявлений есть полиция, ОМОН, Росгвардия.

И первый шаг для этого сделан. С чем нас всех можно поздравить. Советская цензура в просвещении возвращается. Со всеми вытекающими последствиями. И с необходимостью лицензирования мозгов каждого, кто хочет чем-то поедлиться с другими.

Ну и кто захочет ознакомиться, вот:

Законопроект о просветительской деятельности