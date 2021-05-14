Система оплаты проезда по лицу будет запущена в Москве до конца года

08:50 14.05.2021

Столичные власти планируют до конца года ввести на всех станциях московского метрополитена систему оплаты проезда с помощью лица. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, до конца года будет запущена так называемая система Face Pay. Сейчас она проходит тестирование на нескольких станциях метро.

В тестировании участвуют сотрудники метрополитена и партнеры сервиса, которые оставили свои биометрические данные и привязали к ним банковскую карту. При проходе их через турникет с карты списываются деньги за проезд.

"Как именно всё происходит. Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с карты "Тройка" или с банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего", - пояснил Ликсутов

По его словам, Face Pay — это будет еще один удобный сервис для пассажиров, но не обязательный.