Система оплаты проезда по лицу будет запущена в Москве до конца года
Столичные власти планируют до конца года ввести на всех станциях московского метрополитена систему оплаты проезда с помощью лица. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, до конца года будет запущена так называемая система Face Pay. Сейчас она проходит тестирование на нескольких станциях метро.
В тестировании участвуют сотрудники метрополитена и партнеры сервиса, которые оставили свои биометрические данные и привязали к ним банковскую карту. При проходе их через турникет с карты списываются деньги за проезд.
"Как именно всё происходит. Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с карты "Тройка" или с банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего", - пояснил Ликсутов
По его словам, Face Pay — это будет еще один удобный сервис для пассажиров, но не обязательный.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я обрадовался новой технологии, какие умные наши ученые, встал на полторы секунды у турникета, а за это время трое шустрых парней прошмыгнуло вперед меня, я кинулся за ними, но турникет захлопнулся. В итоге с меня списали три поездки, а когда я обратился в полицию, то мне сказали - не дуркуй, дед, ведь вот зафиксировано твое цифровое фото, которое полностью совпадает с твоей глупой физиономией, что тебе еще надо, может на 15 суток закатать, чтобы ты не разыгрывал спектакли для мошеннических действий по возврату денег за совершенный уже тобой проезд? Я задумался и стал ходить туда - сюда возле турникетов, чтобы дождаться, когда никого не будет и больше меня так не обманули. Когда никого уже не было, я двинулся к турникету и тут мне металлическим голосом электронная девушка объявила, что на моей карте ноль денег. Оказалось, что вся толпа 20 человек прошли на мои деньги и пока мое лицо прогуливалось возле камер турникета, они проходили на посадку. С тех пор я больше не пользуюсь вашей цифровизацией, электричками и автобусами, хожу пешком - говорят, что это полезнее!
А что это?
И "чем закончится передел мира – предсказывать" нет нужды, так как ожидается некоторое во времени царствование антихриста-изверга. … "Столичные власти планируют до конца года ввести на всех станциях московского метрополитена систему оплаты проезда с помощью лица. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов".
Здравствуй, лицо, ну где тебя носило?
Слушай, лицо, ты сильно изменилось!
О-о-о, е-мое, и на меня не похоже никак.
Здравствуй, лицо, когда ж ты стало рожей?
Помнишь, лицо, а было ты Сережей!
Было и что?
Нас не расстроит подобный пустяк
интересная.