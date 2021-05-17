Роскомнадзор пригрозил замедлить Facebook и YouTube

По данным Роскомнадзора (РКН), Twitter удалил более 91% запрещенной в России информации и ведомство решило отменить замедление трафика сервиса «в фиксированных сетях» и пока сохранить замедление на мобильных устройствах. При этом в РКН сообщили, что замедление может коснуться других интернет-площадок, в том числе Facebook и YouTube.

«Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», - говорится в заявлении Роскомнадзора.

Напомним, РКН принимает меры по замедлению трафика Twitter с 10 марта. На начало замедление трафика от сервиса требовали удалить более 4100 твитов, выявленных с 2017 года, из которых 3100 содержали детскую порнографию, данные о наркотиках и ссылки на онлайн-магазины наркотиков, призывы к детям совершить самоубийство, отметили в РКН. С 10 марта было выявлено еще около 1800 твитов с запрещенным контентом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.05.2021, 21:21
    Гость: Замедление трафика

    Замедление, ограничение, контроль, сбор за бесплатные ранее услуги - регресс налицо.

  3. 17.05.2021, 21:16
    Гость: Жека

    замедление трафика сервиса «в фиксированных сетях» - обезьяны. Интернету 40 лет публичному - срочно понадобилось министерство - регулировать

  5. 17.05.2021, 20:27
    Гость: Алексей

    Нам ли не знать, что главными противоправными материалами в You Tube являются видео про отравление Навального а также кому на самом деле принадлежит один немаленький дворец в Геленджике с кучей виноградников вокруг. Ну экстремизм, что еще тут скажешь!

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