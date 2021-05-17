Роскомнадзор пригрозил замедлить Facebook и YouTube

19:44 17.05.2021

По данным Роскомнадзора (РКН), Twitter удалил более 91% запрещенной в России информации и ведомство решило отменить замедление трафика сервиса «в фиксированных сетях» и пока сохранить замедление на мобильных устройствах. При этом в РКН сообщили, что замедление может коснуться других интернет-площадок, в том числе Facebook и YouTube.

«Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», - говорится в заявлении Роскомнадзора.

Напомним, РКН принимает меры по замедлению трафика Twitter с 10 марта. На начало замедление трафика от сервиса требовали удалить более 4100 твитов, выявленных с 2017 года, из которых 3100 содержали детскую порнографию, данные о наркотиках и ссылки на онлайн-магазины наркотиков, призывы к детям совершить самоубийство, отметили в РКН. С 10 марта было выявлено еще около 1800 твитов с запрещенным контентом.