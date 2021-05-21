Шойгу заявил о создании боевых роботов, способных воевать самостоятельно

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно. Об этом рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", — цитирует министра РИА Новости.

Также, по его словам, идет большая работа в области "оружия завтрашнего дня".

Ранее Шойгу заявил, что Министерство обороны продолжит работать над расширением линейки роботехнических комплексов военного назначения. По его словам, оснащение Вооруженных сил подобными машинами — одно из приоритетных направлений.

Кроме того, в российской армии создадут первое подразделение с 20 ударными роботами. Формы и методики его применения отработают на базе одного из научно-исследовательских центров Минобороны.

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