Шойгу заявил о создании боевых роботов, способных воевать самостоятельно

19:55 21.05.2021

В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно. Об этом рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", — цитирует министра РИА Новости.

Также, по его словам, идет большая работа в области "оружия завтрашнего дня".

Ранее Шойгу заявил, что Министерство обороны продолжит работать над расширением линейки роботехнических комплексов военного назначения. По его словам, оснащение Вооруженных сил подобными машинами — одно из приоритетных направлений.

Кроме того, в российской армии создадут первое подразделение с 20 ударными роботами. Формы и методики его применения отработают на базе одного из научно-исследовательских центров Минобороны.