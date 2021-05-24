Доставку людей на Луну на ракетах «Ангара» оценили в 400 млрд рублей

16:32 24.05.2021

Исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко заявил, что для доставки человека на Луну (без учета полезной нагрузки) с помощью ракет «Ангара» потребуется около 400 млрд рублей.

При этом Блошенко отметил, что для реализации этого варианта понадобится «доделать водородную "Ангару", сделать облегченный вариант (космического корабля - прим.ред.) "Орла", чтобы он встал на эту "Ангару" по грузоподъемности». Также понадобится разработать медорбитальный буксир на базе разгонных блоков КВТК (кислородно-водородных тяжелого класса - прим.ред), сообщает «Интерфакс».

Блошенко также рассказал, что стоимость лунной программы с использованием сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» составляет около 1,7 трлн рублей, из которых 900 млрд потребуется на разработку полезной нагрузки и около 800 млрд - на создание самой ракеты.

По его словам, в состав полезной нагрузки войдут несколько кораблей «Орел», лунный взлетно-посадочный модуль, луноходы, лунные скафандры, научное оборудование и другая техника.

Ожидается, что вариант лунной программы с использованием ракет «Ангара» представят правительству в июне.