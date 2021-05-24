Доставку людей на Луну на ракетах «Ангара» оценили в 400 млрд рублей

Ангара-А5

Исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко заявил, что для доставки человека на Луну (без учета полезной нагрузки) с помощью ракет «Ангара» потребуется около 400 млрд рублей.

При этом Блошенко отметил, что для реализации этого варианта понадобится «доделать водородную "Ангару", сделать облегченный вариант (космического корабля - прим.ред.) "Орла", чтобы он встал на эту "Ангару" по грузоподъемности». Также понадобится разработать медорбитальный буксир на базе разгонных блоков КВТК (кислородно-водородных тяжелого класса - прим.ред), сообщает «Интерфакс».

Блошенко также рассказал, что стоимость лунной программы с использованием сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» составляет около 1,7 трлн рублей, из которых 900 млрд потребуется на разработку полезной нагрузки и около 800 млрд - на создание самой ракеты.

По его словам, в состав полезной нагрузки войдут несколько кораблей «Орел», лунный взлетно-посадочный модуль, луноходы, лунные скафандры, научное оборудование и другая техника.

Ожидается, что вариант лунной программы с использованием ракет «Ангара» представят правительству в июне.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.05.2021, 22:18
    Гость: Самое главное,

    что нигде не утвеждается, что эти живые люди прилетят обратно на Землю.

  5. 24.05.2021, 20:33
    Гость: Вы внимательно прочитали статью?

    Нигде не утверждается, что к Луне будут доставляться живые люди

Все комментарии (19)
Выбор читателей
Медведев не исключил введение обязательной вакцинации
Сергей Черняховский. И вновь Дзержинский
Обязательная вакцинация? Спасибо, нет
Андрей Паршев: «Иностранный промышленный капитал не будет создавать у нас «мировую мастерскую»
Избранное
Война в Карабахе. Фактор стереотипов. Часть 4
«Кто своих детей любит, тот на все сдает»: ковид породил новые поборы в школах
Масочно-прививочная пропаганда активизирована. Снова начались скандалы на ТВ и эксцессы на местах
Возвращение Навального в РФ приведет к конфликту в ФБК
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»
Уместно ли причислять антифа к противникам фашизма и левым?
Toyota Supra 2019: культ скорости
«Дикая армия» Владимира Путина
Фахверк Домогацкого: сколько стоит дом мечты?
Язык тела кошки. Когда кошка счастлива?
Значимость страхования предпринимательских рисков, документация, необходимая при заключении договора страхования