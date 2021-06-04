Ученые выявили опасные для вакцинированных штаммы коронавируса

15:28 4.06.2021

Три мутировавших штамма коронавируса, которые опасны в том числе и для вакцинированных граждан, были обнаружены учеными из Всеиндийского института медицинских наук в Дели.

По данным издания News Bytes, в Индии было выявлено 63 случая заражения у людей, которые недавно сделали прививку. При этом 36 людей получили две дозы вакцины, а 27 - одну.

Сообщается, что заболевшие вакцинировались британским препаратом Covishield и индийской вакциной Covaxin. Сопутствующих заболеваний у них обнаружено не было.

Ученые считают, что вакцинированные заразились линией вируса B.1.617, в которую входят три штамма с многочисленными мутациями. Впервые штаммы это линии были зарегистрированны в индийском штате Махараштра. Предположительно, агрессивные мутации могли стать причиной тяжелой второй волны пандемии в стране.