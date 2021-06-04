Ученые выявили опасные для вакцинированных штаммы коронавируса

Три мутировавших штамма коронавируса, которые опасны в том числе и для вакцинированных граждан, были обнаружены учеными из Всеиндийского института медицинских наук в Дели.

По данным издания News Bytes, в Индии было выявлено 63 случая заражения у людей, которые недавно сделали прививку. При этом 36 людей получили две дозы вакцины, а 27 - одну.

Сообщается, что заболевшие вакцинировались британским препаратом Covishield и индийской вакциной Covaxin. Сопутствующих заболеваний у них обнаружено не было.

Ученые считают, что вакцинированные заразились линией вируса B.1.617, в которую входят три штамма с многочисленными мутациями. Впервые штаммы это линии были зарегистрированны в индийском штате Махараштра. Предположительно, агрессивные мутации могли стать причиной тяжелой второй волны пандемии в стране.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.06.2021, 16:31
    Гость: demos

    Да всё нормально, надо каждый месяц колоть тем, кто уже вакцинировался по новой вакцине, чтобы бизнес на этой теме не заглох. А кто не хочет делать прививку, спокойно справятся с помощью иммунитета.

  2. 04.06.2021, 16:04
    Гость: Мнение

    Что и говорит о недостаточной надежности британской вакцины, однако Европой признаваться не будут только российские вакцины.

  3. 04.06.2021, 16:01
    Гость: World

    Вот этого я и опасался.
    Я ранее говорил что привился . Нет . Собирались - теперь на нв улице акуратно . Децйствительно дистанция
    Дома ултрафиолет.
    А так мой выбор Эливаккорона - помощб Т- убийцам
    А не внесение как на Спутнике

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