Ученые выявили опасные для вакцинированных штаммы коронавируса
Три мутировавших штамма коронавируса, которые опасны в том числе и для вакцинированных граждан, были обнаружены учеными из Всеиндийского института медицинских наук в Дели.
По данным издания News Bytes, в Индии было выявлено 63 случая заражения у людей, которые недавно сделали прививку. При этом 36 людей получили две дозы вакцины, а 27 - одну.
Сообщается, что заболевшие вакцинировались британским препаратом Covishield и индийской вакциной Covaxin. Сопутствующих заболеваний у них обнаружено не было.
Ученые считают, что вакцинированные заразились линией вируса B.1.617, в которую входят три штамма с многочисленными мутациями. Впервые штаммы это линии были зарегистрированны в индийском штате Махараштра. Предположительно, агрессивные мутации могли стать причиной тяжелой второй волны пандемии в стране.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да всё нормально, надо каждый месяц колоть тем, кто уже вакцинировался по новой вакцине, чтобы бизнес на этой теме не заглох. А кто не хочет делать прививку, спокойно справятся с помощью иммунитета.
Что и говорит о недостаточной надежности британской вакцины, однако Европой признаваться не будут только российские вакцины.
Вот этого я и опасался.
Я ранее говорил что привился . Нет . Собирались - теперь на нв улице акуратно . Децйствительно дистанция
Дома ултрафиолет.
А так мой выбор Эливаккорона - помощб Т- убийцам
А не внесение как на Спутнике