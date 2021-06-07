Рогозин: можем остаться на МКС и отказаться до 2030г от собственной станции

13:55 7.06.2021

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия будет готова остаться на МКС и отказаться от развертывания своей собственной орбитальной станции до 2030 года, если США снимут санкции с предприятий госкорпорации.

По словам Рогозина, он провел первую встречу с новым главой NASA Биллом Нельсоном, который «долго убеждал» его в необходимости продлить совместную работу на МКС до 2030 года и пока не разворачивать российскую станцию.

«Все в руках наших американских партнеров, - ответил на это предложение Рогозин. - Если санкции в отношении «Прогресса» и ЦНИИМАШ сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС - это будет проблема американских наших партнеров. Это будет их зона ответственности», - цитирует РБК слова Рогозина.

Напомним, что о разговоре Рогозина с Нельсоном сообщалось еще 4 июня. В сообщении «Роскосмоса» указывалось, что глава NASA предложил продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. «Поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин отметил выполнение в полном объеме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС и рассказал о планах по развитию российского сегмента станций», - отмечалось в сообщении.

При этом позже Рогозин опроверг информацию о том, что Россия готова продлить работу на МКС до 2030 года. «Это не так. Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали», - отмечал он.