Рогозин: можем остаться на МКС и отказаться до 2030г от собственной станции

Рогозин

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия будет готова остаться на МКС и отказаться от развертывания своей собственной орбитальной станции до 2030 года, если США снимут санкции с предприятий госкорпорации.

По словам Рогозина, он провел первую встречу с новым главой NASA Биллом Нельсоном, который «долго убеждал» его в необходимости продлить совместную работу на МКС до 2030 года и пока не разворачивать российскую станцию.

«Все в руках наших американских партнеров, - ответил на это предложение Рогозин. - Если санкции в отношении «Прогресса» и ЦНИИМАШ сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС - это будет проблема американских наших партнеров. Это будет их зона ответственности», - цитирует РБК слова Рогозина.

Напомним, что о разговоре Рогозина с Нельсоном сообщалось еще 4 июня. В сообщении «Роскосмоса» указывалось, что глава NASA предложил продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. «Поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин отметил выполнение в полном объеме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС и рассказал о планах по развитию российского сегмента станций», - отмечалось в сообщении.

При этом позже Рогозин опроверг информацию о том, что Россия готова продлить работу на МКС до 2030 года. «Это не так. Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали», - отмечал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.06.2021, 19:44
    Гость: Гость

    Это двуличные тип, давно пора иметь свою станцию где мы были бы сами себе хозяева, а не выносить горшки за пиндосами на мкс но построить видимо не могут, некому да и неначем, все раздербанили и распродали в угоду своим хозяевам из за океана, от былой космической державы ничего не осталось

  2. 07.06.2021, 18:55
    Гость: Как так?

    Дела в корпорации - хуже некуда, а доходы руководителя удвоились!
    Ну, не может страна нормально развиваться, если ответственные руководители никакой реальной ответственности за свои дела не несут. Именно потому, что, начиная с 1985 года, в Союзе начали интенсивно расти зарплаты при, практически, нулевом приросте производительности труда, этот самый Союз и сдулся.
    Грабли, понимаешь!

  3. 07.06.2021, 18:48
    Гость: Красный

    Эти слова Рогозина лишь доказывают, что российская буржуазия в капитализме может только пытаться шантажировать мировую империалистическую закулису, а что-то сделать самостоятельно, как делала Компартия и Советская власть в социалистическом СССР, наша буржуазия просто неспособна. Западная буржуазия хотя бы паразитирует на всем остальном капиталистическом нищем мире и за счет этого движется вперед. А нашей российской буржуазии паразитировать не на чем, поскольку рубль не является резервной валютой, поэтому решили, что им поможет путь шантажа. Запомните, - это вам не поможет!

  4. 07.06.2021, 17:32
    Гость: *

    Ох,господин Рогозин... "вопрос выхода России из МКС - это будет проблема американских наших партнеров."
    Выпейте валерианочки - для американских партнеров это не составит никакой проблемы.Я думаю,они отсутствия возглавляемой Вами структуры в числе партнеров даже и не заметят,равно как и Вашего отсутствия тоже.

  5. 07.06.2021, 17:07
    Гость: stalker

    Назвал бы все своими именами. А именно то, что под его чутким руководством Роскосмос не в состоянии реализовать программу по созданию собственной космической станции. Бездарен батенька. И такими же бездарностями себя окружил.

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