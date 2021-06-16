Как восстановить удаленные файлы на Макбуке?

14:24 16.06.2021

Практически каждый пользователь ПК или ноутбука сталкивался с ситуацией, когда на устройстве удалялись какие-либо файлы, которые потом оказывались крайне нужны.

И далеко не все знают, как можно восстановить документы, которые уже удалены. В случае с макбуком, такая ситуация встречается не реже, более того, пожалуй, даже чаще. Многие пользователи переходят на Mac OS, хотя до этого долгое время пользовались Windows OS, в результате чего первое время весь интерфейс кажется хоть и стильным и простым, но крайне непривычным, и именно поэтому важно узнать, что же делать, если нужные файлы удалились.

Файлы могут удалиться по следующим причинам:

Вы сами их удалили, решив, что они вам больше не понадобятся, а затем оказалось, что они вам очень нужны.

Вы удалили их случайно, захватит мышкой в тот момент, когда удаляли что-то действительно ненужное.

Кто-то из членов вашей семьи удалил эти файлы случайно и не знал, как их восстановить.

Вы полностью переустановили всю систему, забыв сделать резервное копирование файлов.

Ваш макбук подвергся кибератаке, в результате чего многие файлы оказались удалены.

Однако не стоит спешить расстраиваться в данной ситуации, так как восстановление файлов является вполне реальным.

Метод №1. Вполне возможно, что вернуть удаленные файлы можно простым нажатием кнопки. Для этого необходимо открыть Корзину, и если же вы еще не удалили оттуда файлы, то нужно просто перетащить их в нужную папку или же нажать на них правой кнопкой мыши и выбрать функцию «возвратить», что отправит их назад в ту папку, в которой они были изначально. О данном способе знает практически каждый, однако напомнить о нем следовало.

Метод №2. Он является применимым в ситуации, похожей на предыдущую, то есть когда вы еще не удалили файлы из Корзины. Но особенность этого метода в том, что он идеально подойдет, если вы удалили файлы только что и поняли, что совершили ошибку. Для исправления ситуации нужно просто посмотреть на панель Finder и нажать на «Правка», где будет предложено отменить последнее действие. Если этим самым последним действием было удаление какого-либо документа или фото, то они будут возвращены

Метод №3. Он применим в тех случаях, когда удаленные файлы все еще находятся в корзине, однако по какой-то причине вы предпочитаете вернуть файлы более необычным способом. В данном случае необходимые открыть Приложения, затем Утилиты и в итоге обнаружить Терминал, который и будет помогать восстанавливать файлы. Далее необходимо ввести определённый код, указав имя файла, который нужно восстановить. Вы несомненно можете попробовать данный метод для того, чтобы почувствовать себя программистами.

Метод №4. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, нужно заранее настроить Time Machine. В противном случае, если эта встроенная программа не запущена сразу, то, когда файлы удалятся, экстренная установка Time Machine уже не спасет. Однако если же вы своевременно подумали об этом, то метод подходит вам идеально. Его преимущество заключается еще и в том, что Time Machine позволяет восстановить даже те файлы, которые уже удалены из корзины. Когда вы откроете программу, вы увидите все файлы, которые были недавно удалены. Вам лишь придется выбрать нужные и нажать на кнопку «Восстановить».

Метод №5. Пожалуй, это самый сложный метод, так как он предполагает установку специального защитного ПО. Для этого вам нужно проанализировать всевозможные варианты таких программ, отобрать лучшую для вас и запустить ее. Как только программа будет запущена, желательно выбрать из какой именно папки файл был удален для ускорения поиска. После анализа системы перед вами появится список удаленных файлов и вы сможете беспрепятственно восстановить свои утерянные файлы, даже несмотря на то, что они были удалены даже из корзины.

Преимущество макбуков заключается в том, что они быстро адаптируются под разные условия и регулярно предлагают новые и современные методы решения различных проблем: один только возврат файлов можно обеспечить аж 3 способами. Подобные функции, как и дизайн, привлекают большое количество клиентов, стремящихся купить макбук, так что совсем неудивительно, что даже в Москве акции Apple выросли за последний год несмотря на коронавирус.

Если подобная ситуация еще с вами не произошла, помните, что вы можете себя обезопасить. Для этого важно не забывать об указанных ниже правилах.

Всегда тщательно продумывайте, точно ли тот или иной файл подлежит удалению.

Не оставляйте макбук открытым без пароля, если знаете, что в вашей семье есть те, кто не умеет обращаться с техникой очень хорошо.

Чтобы не подвергнуться атаке хакеров, заранее установите хороший антивирус. Если вы не уверены в том, какой из них является лучшим, то доверьтесь экспертному отзыву, позволяющему выбрать лучший антивирус для Макбука. Так как несмотря на то, что вероятность заражения Mac OS вирусами крайне низка, она все же есть, и дополнительная защита не помешает.

Если по какой-либо причине вам необходимо переустановить систему, сделайте резервное копирование всех важных для вас файлов заранее, чтобы не потерять их в случае чего.

Файлы на устройствах периодически удаляются специально или случайно, что приводит многих пользователей к ощущению грусти. Но прежде, чем начать переживать, следует все проверить, ведь многие методы могут спасти нужные файлы.