Виброрейка – современное оборудование для обработки бетонных поверхностей

13:40 29.06.2021

Виброрейки используют на производстве и в строительной отрасли. При выборе такого устройства обращают внимание на ряд его параметров.

Производственные и строительные предприятия для уплотнения бетонных растворов после их заливки используют специальное оборудование. Мастерам потребуется качественная виброрейка, которая способствует удалению пузырьков. Это крайне важно, если необходимо повысить прочность затвердевшего материала, хорошо заполнить раствором всю поверхность (в том числе и в труднодоступных местах), заглубить щебень в бетонный слой. Именно виброрейка для бетона способна значительно продлить срок монолитной конструкции, повысить ее износостойкость, обеспечить глубину уплотнения до 300 мм.

Назначение и сфера использования

Внешне устройство напоминает стандартное и многим знакомое правило с вибродвигателем. Вибрация поверхности обеспечена смещением центра масс при ускоренном вращении ротора. Современная виброрейка для укладки бетона способна передавать вглубь массива раствора низкочастотные колебания. При перемещении устройство удается создавать идеально ровную поверхность. Для выполнения разной работы выбирают профессиональное оборудование, которое позволит:

заливать и выравнивать полы;

возводить мосты;

обустраивать пешеходные зоны и переходы, спортивные площадки;

бетонировать стяжку.

При использовании такого оборудования удается повышать уровень прочности и долговечности пола, увеличивать его плотность, готовить основание под укладку отделочных материалов, улучшать качество и внешний вид поверхности. Используют такое оборудование на строительстве и закладке разных объектов, при производстве изделий из железобетона, в процессе ремонта и обустройства дорожного покрытия.

Правила выбора оборудования

Виброрейка для укладки значительно расширяет возможности мастеров, позволяет выполнять работу качественно. Чтобы выбрать для этого подходящее устройство, необходимо оценить такие параметры:

Особенности мотора. Для электрического двигателя необходим источник питания, подходящий по количеству фаз. Для открытого пространства можно подобрать бензиновое устройство, но его запрещено использовать в закрытом помещении.

Масса оборудования. Для одного оператора подходит небольшая виброрейка, для бригадной работы выбирают массивную технику.

Длина балки. На небольшой площадке лучше применить профиль до 1,5–2,0 метров. Габаритным инструментом удобно обрабатывать большую площадь.

Особое внимание уделено материалу, использованному для производства. Выполненное из стали оборудование прочное и надежное, из алюминия – долговечное и легкое.