«Роскосмос» рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11»

20:53 30.06.2021

Задачей экипажа "Союза-11" являлась состыковка с первой в мире орбитальной станцией "Салют-1" "Роскосмос" впервые опубликовал переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего 30 июня 1971 года при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю. Запись доступна на сайте госкорпорации.

Задачей экипажа "Союза-11" являлась состыковка с первой в мире орбитальной станцией "Салют-1"

"Роскосмос" впервые опубликовал переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего 30 июня 1971 года при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю. Запись доступна на сайте госкорпорации.

Материалы включают в себя переговоры космонавтов Георгия Добровольского (позывной "Янтарь-1"), Владислава Волкова ("Янтарь-2") и Виктора Пацаева ("Янтарь-3") до старта с космодрома Байконур и перед посадкой, закончившейся трагедией. В частности, космонавты закрывают люки, докладывают обстановку, сверяют время, а специалисты измерительного пункта докладывают о состоянии здоровья экипажа.

"Прошло разделение, прошло разделение... Визуально наблюдаем расхождение. Станция пошла слева от нас, с разворотом", — говорит Волков.

"Посадка будет происходить за 10 минут до восхода Солнца", — передаёт "Заря" (позывной ЦУП). "Мы увидели Землю, увидели!" — "Янтарь-2". "Хорошо, не торопись", — отвечает "Заря".

"Начали ориентацию. Справа висит дождь. Здорово летит, красиво!" — передаёт Волков.

"Заря", я — третий. У меня виден горизонт по нижнему срезу иллюминатора", — говорит Пацаев.

Позже Волков сообщает, что загорелся сигнал "Спуск".

"Пусть горит. Всё отлично. Правильно горит. Связь заканчивается. Счастливо!" — отвечает ЦУП.

Последним, что на Земле услышали от космонавтов, была шутливая просьба Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк".

Задачей экипажа "Союза-11" являлась состыковка с первой в мире орбитальной станцией "Салют-1", затем космонавты должны были расконсервировать её и провести ряд научных экспериментов. Экипаж успешно справился со всеми этапами полёта. Однако во время возвращения на Землю на высоте около 100 км из-за конструктивного недостатка космический корабль разгерметизировался.

"Несколько секунд, прежде чем потерять сознание, космонавты пытались устранить поломку. Через несколько секунд давление внутри космического корабля упало, и космонавты погибли", — отмечается на сайте "Роскосмоса".

После трагедии программу космических полётов остановили почти на два года, а космический корабль "Союз" доработали. Также были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности экипажей, а именно введено условие обязательного использования скафандров.

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