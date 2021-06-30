«Роскосмос» рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11»
Задачей экипажа "Союза-11" являлась состыковка с первой в мире орбитальной станцией "Салют-1"
"Роскосмос" впервые опубликовал переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего 30 июня 1971 года при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю. Запись доступна на сайте госкорпорации.
Материалы включают в себя переговоры космонавтов Георгия Добровольского (позывной "Янтарь-1"), Владислава Волкова ("Янтарь-2") и Виктора Пацаева ("Янтарь-3") до старта с космодрома Байконур и перед посадкой, закончившейся трагедией. В частности, космонавты закрывают люки, докладывают обстановку, сверяют время, а специалисты измерительного пункта докладывают о состоянии здоровья экипажа.
"Прошло разделение, прошло разделение... Визуально наблюдаем расхождение. Станция пошла слева от нас, с разворотом", — говорит Волков.
"Посадка будет происходить за 10 минут до восхода Солнца", — передаёт "Заря" (позывной ЦУП). "Мы увидели Землю, увидели!" — "Янтарь-2". "Хорошо, не торопись", — отвечает "Заря".
"Начали ориентацию. Справа висит дождь. Здорово летит, красиво!" — передаёт Волков.
"Заря", я — третий. У меня виден горизонт по нижнему срезу иллюминатора", — говорит Пацаев.
Позже Волков сообщает, что загорелся сигнал "Спуск".
"Пусть горит. Всё отлично. Правильно горит. Связь заканчивается. Счастливо!" — отвечает ЦУП.
Последним, что на Земле услышали от космонавтов, была шутливая просьба Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк".
Задачей экипажа "Союза-11" являлась состыковка с первой в мире орбитальной станцией "Салют-1", затем космонавты должны были расконсервировать её и провести ряд научных экспериментов. Экипаж успешно справился со всеми этапами полёта. Однако во время возвращения на Землю на высоте около 100 км из-за конструктивного недостатка космический корабль разгерметизировался.
"Несколько секунд, прежде чем потерять сознание, космонавты пытались устранить поломку. Через несколько секунд давление внутри космического корабля упало, и космонавты погибли", — отмечается на сайте "Роскосмоса".
После трагедии программу космических полётов остановили почти на два года, а космический корабль "Союз" доработали. Также были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности экипажей, а именно введено условие обязательного использования скафандров.
Ранее в России был установлен рекорд по числу космических пусков без аварий. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, как этого удалось добиться.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Рекорд по безаварийности? Легко! 17 пусков вместо 100 как в 80-х при Советах. При чем здесь рогоза? Легко! Он увеличивает свое состояние в 2 раза каждый год. Только... при чем здесь космос?
ну и зачем эти вполне безобидные разговоры секретили 50лет-не понятно И еще-космонавты погибли потому что были без скафандров А почему были без скафандров-потому что в погоне за славой решили в 2-х местный корабль засунуть 3-х космонавтов Но в скафандрах они там не помещались Вот и решили поместить без оных Хорошо помню этот день Пришел за зарплатой в штаб нашей части и у начфина в кабинете работало радио где диктор зачитывал это трагическое сообщение
Вечная память героям! Это была трагедия общенационального масштаба.
Это все понты власти ,что в СССР,что сейчас ничего не меняется.Кому то было нужно запихать в шарик 3х человек без скафандров? СП такого бы не допустил.