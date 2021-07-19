Бактерицидные рециркуляторы воздуха — что это такое, характеристики и критерии выбора

16:26 19.07.2021

Есть лампы, которые освещают помещения и улицы. Есть те, с помощью которых можно определить подлинность денежных купюр. А как называется лампа, которая убивает микробы в помещении? У нее простое и запоминающееся название: бактерицидная лампа, или рециркулятор-облучатель.

Есть лампы, которые освещают помещения и улицы. Есть те, с помощью которых можно определить подлинность денежных купюр. А как называется лампа, которая убивает микробы в помещении? У нее простое и запоминающееся название: бактерицидная лампа, или рециркулятор-облучатель.

Внешний вид лампы

Прибор состоит из 3 элементов. Это корпус с отверстиями для вентиляции, блок с вентилятором и непосредственно сам осветительный прибор. Внешне рециркулятор-облучатель напоминает удлиненную трубку или плитку, светящуюся ультрафиолетом во время работы. В корпусе также может иметься экран, помогающий визуально контролировать работу устройства.

Как функционирует облучатель-рециркулятор?

Действие рециркулятора следующее. Лампы, находящиеся внутри корпуса, выделяют УФ-излучение. Попадая на различные поверхности, свет уничтожает микробы и бактерии. Для усиления эффекта, вентилятор прогоняет через прибор воздух, циркулирующий в помещении, чтобы бактерии, содержащиеся в нем, также попадали под излучение.

Для какой цели используются бактерицидные лампы

С вопросом, что это такое — бактерицидный рециркулятор, картина ясна. Теперь стоит выяснить, каково его назначение.

Бактерицидные осветители используются с одной целью. Это обеззараживание помещения. Раньше их использовали в основном в больницах, роддомах и детских учреждениях, чтобы защитить атмосферу внутри этих помещений от бактерий и вирусов.

Позже, с появлением вируса COVID-19, круг применения прибора расширился. Его стали приобретать для эффективной борьбы с коронавирусной и другими инфекциями, для домов, школ, промышленных и прочих учреждений.

С назначением устройства все понятно. Возникает другой вопрос: как пользоваться бактерицидным облучателем дома и в помещении? Очень просто. Достаточно включить его, и оставить на какое-то время. При этом можно находиться в помещении, но минимум в 2-3 метрах от прибора.

Полезные свойства

Рециркулятор-облучатель имеет 2 главных полезных свойства. Это практически 100% уничтожение бактерий и вирусов и защита помещения на несколько часов.

ВАЖНО: чем больше доза излучения/дольше используется прибор, тем эффективнее действие. Однако при высокой дозе УФ-излучения в помещении находиться нежелательно.

Таким образом, польза прибора определяет для чего нужна бактерицидная лампа в помещении. И помогает сделать правильный выбор в пользу покупки.

Принцип работы

После ознакомления с прибором нередко возникают вопросы, как пользоваться бактерицидной лампой дома и каков принцип ее действия. Что касается использования, к каждой модели прилагается своя инструкция. А вот принцип работы основан на степени УФ-излучения, или его длительности. Регулируя время и интенсивность, можно добиться как почти 100% результата, так и меньшего эффекта. Кстати, бактерицидный излучатель помогает избавиться не только от вирусов, но и от плесени и грибка.

Разновидности рециркуляторов

Рециркуляторы бывают кварцевые, стационарные и передвижные. У каждого типа свои особенности. Однако время работы и обеззараживания воздуха бактерицидной лампой в сутки для разных приборов скорее зависит от площади и степени облучения. Например, дома ее можно использовать 1-2 раза по 10-15 минут, а в фитнес-зале — не менее 3 раз по 30 минут. В больницах частота использования еще выше, как и на пищевых предприятиях.

Это краткий ответ на вопрос, на сколько надо включать бактерицидную лампу в сутки в зависимости от места применения. Теперь стоит упомянуть о типовых особенностях. Они определяют область использования и удобство устройств.

Кварцевые лампы открытого типа

При выборе данного варианта может возникнуть вопрос: что лучше — рециркулятор или кварцевая лампа в помещении? Обе модели излучают УФ-лучи, убивающие бактерий. Но по-разному.

Кварцевые излучатели не защищены корпусом. Поэтому они более хрупкие, чем передвижные и стационарные модели. Однако степень излучения у них выше, и применять их можно не только для обеззараживания поверхностей, но также для кожных покровов и лечения заболеваний (за счет насадок). Минус — они годятся скорее для больниц, и находиться в помещении при их работе нельзя. Также особенность модели определяет, сколько должна работать бактерицидная лампа в день и почему.

Стационарные и передвижные модели

Именно к ним относится рециркулятор-излучатель. Стационарную модель можно установить в конкретном месте, для постоянного использования. Передвижную можно перемещать с места на место и из помещения в помещение — например, при нехватке устройств.

Где в помещении необходимо помещать рециркулятор?

Стационарные рециркуляторы желательно устанавливать на стене или потолке, либо возле двери. Передвижные модели — там, где воздух циркулирует сильнее всего, или в другом удобном месте. При этом потребляемая мощность бактерицидной лампы варьируется в зависимости от модели и длительности работы.

Техника безопасности

Безопасность при работе со стационарными и передвижными рециркуляторами одинакова. Исключение — кварцевые варианты. Общие же правила использования и учета групп бактерицидных облучателей звучат так:

При включении и выключении надевать перчатки и маски. Не касаться корпуса влажными/мокрыми руками. Помнить, что срок работы бактерицидной лампы имеет ограничения. Не касаться корпуса/других частей устройства без необходимости. При работе рециркулятора желательно находиться от него на расстоянии 2-3 метров.

Более полный свод правил содержится в инструкции к бактерицидным рециркуляторам воздуха к каждому прибору.

Польза или вред

Польза бактерицидных излучателей перевешивает вред: они способны убивать до 100% бактерий и вирусов. Ущерб же может принести лишь сильное УФ-излучение (от кварцевой лампы) или близкое/долгое нахождение возле устройства.

С возможной пользой и вредом все ясно. А вот какой рециркулятор лучше выбрать и купить для дома и помещения? Ведь прибор бывает нескольких типов, у каждого — свои особенности. Об этом рассказывает следующий пункт статьи.

Как выбрать лампу-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха дома и помещений

Выбирая прибор, прежде всего стоит обратить внимание на технические характеристики бактерицидной лампы, исходя из ее типа, а не на внешний вид. И не забыть про удобство и способ расположения. Например, стационарный или передвижной.

Остальные характеристики бактерицидных ламп менее важны. С ними можно ознакомиться в инструкции. Они интересны скорее для специалиста, чем для простого пользователя.

Также важно учесть места, где рекомендуется устанавливать бактерицидные лампы в помещении. От этого зависит их эффективность. Например, обязательные места установки — возле двери и у окна.

Где купить бактерицидную лампу

В данном тексте были кратко раскрыты вопросы, что такое облучатель рециркулятор бактерицидный, каковы его типы и назначение. Теперь стоит упомянуть о приобретении прибора.

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