Как правильно сдавать медь в металлолом? Все про прием меди

09:00 21.08.2021

Существует огромное количество цветных металлов, но одним из самых востребованных на производственных предприятиях является все таки медь.

Но запасы планеты не безграничны, и все чаще люди прибегают к сдаче медного лома, ведь это не только отличный способ переработки, но и хороший инструмент заработка. В этой статье мы поговорим про прием меди и зачем это нужно.

Коротко про прием меди

Как говорилось ранее, медь – это достаточно дорогой металл, который используется во многих отраслях промышленности. Цена приема меди варьируется по-разному, и все зависит от содержания в ней различных веществ, примесей и формы. При этом, есть нюанс: гораздо выгоднее сдавать целое медное устройство, чем самому разбирать ее и приносить медные элементы

Что чаще всего сдают в металлолом?

Если вы посмотрите вокруг, вы найдете достаточно много медных изделий, но чаще всего сдают следующие предметы:

Медные кабели;

Обмотки электродвигателей, трансформаторов, электрической катушки;

Сантехническое оборудование (кран, трубы и прочее);

Элементы из кондиционеров

Конденсатор и теплообменник;

Как делят медь по категориям?

Существует четыре типа меди, которые регламентируются ГОСТом. Их еще называют сортами меди, и классифицируются они по «чистоте» металла:

1. Первосортная медь – в составе нет никаких примесей;

2. Второсортная медь – драгоценный металл, в составе которого находится не больше пяти процентов других металлов;

3. Третий сорт меди – медь, у которой восемьдесят процентов состава – другие вещества;

4. Разносортица – медный лом менее тридцати процентов.

Как лучше всего сдавать медь?

Как показывает практика, лучше всего большое количество меди сдавать сразу же в один прием, ведь в этом случае сотрудники пункта приема металлолома берут на себя ответственность за перевозку. В большинстве случаев, во многих компаниях существует система лояльности к клиенту, например, компания «Ситилом» осуществляет бесплатный вывоз металла от трехсот килограмм.

