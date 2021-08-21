Как правильно сдавать медь в металлолом? Все про прием меди

Существует огромное количество цветных металлов, но одним из самых востребованных на производственных предприятиях является все таки медь.

 Но запасы планеты не безграничны, и все чаще люди прибегают к сдаче медного лома, ведь это не только отличный способ переработки, но и хороший инструмент заработка. В этой статье мы поговорим про прием меди и зачем это нужно.

Коротко про прием меди

Как говорилось ранее, медь – это достаточно дорогой металл, который используется во многих отраслях промышленности. Цена приема меди варьируется по-разному, и все зависит от содержания в ней различных веществ, примесей и формы. При этом, есть нюанс: гораздо выгоднее сдавать целое медное устройство, чем самому разбирать ее и приносить медные элементы

Что чаще всего сдают в металлолом?

Если вы посмотрите вокруг, вы найдете достаточно много медных изделий, но чаще всего сдают следующие предметы:
Медные кабели;
Обмотки электродвигателей, трансформаторов, электрической катушки;
Сантехническое оборудование (кран, трубы и прочее);
Элементы из кондиционеров
Конденсатор и теплообменник;

Как делят медь по категориям?

Существует четыре типа меди, которые регламентируются ГОСТом. Их еще называют сортами меди, и классифицируются они по «чистоте» металла:
1. Первосортная медь – в составе нет никаких примесей;
2. Второсортная медь – драгоценный металл, в составе которого находится не больше пяти процентов других металлов;
3. Третий сорт меди – медь, у которой восемьдесят процентов состава – другие вещества;
4. Разносортица – медный лом менее тридцати процентов.

Как лучше всего сдавать медь?

Как показывает практика, лучше всего большое количество меди сдавать сразу же в один прием, ведь в этом случае сотрудники пункта приема металлолома берут на себя ответственность за перевозку. В большинстве случаев, во многих компаниях существует система лояльности к клиенту, например, компания «Ситилом» осуществляет бесплатный вывоз металла от трехсот килограмм.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
В Сети появился секретный ролик «Единой России» о народной программе партии
Афганистан и Россия: воевать нельзя смириться
«Весь мир с удивлением наблюдал за самым настоящим афганским блицкригом, подчас отказываясь верить своим глазам»
Полная стенограмма выступления Байдена по Афганистану
Избранное
«Кто одержал победу в 1991 году, сплясав на останках СССР? Демократы? Капиталисты? Западники? Либералы? Антикоммунисты? Нет – "крысы"».
Псориаз: симптомы, причины, диагностика и лечение заболевания
На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок
Топ-10 цветов в горшке, которые хочет получить каждая женщина
«Очень хотелось бы задать Путину именно те вопросы, которые, по мнению очень многих граждан России, сегодня самые главные»
Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?
Город Толедо в Испании - все, что нужно знать туристу
Регионам решили запретить понижать прожиточный минимум – победа над бедностью?
Дмитрий Ревякин вспомнил о Владимире Маяковском в «Горбушке»
Никол Пашинян, по мнению Пригожина - главная причина поражения армянского народа
Как научиться общаться с людьми?