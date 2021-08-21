Как правильно сдавать медь в металлолом? Все про прием меди
Но запасы планеты не безграничны, и все чаще люди прибегают к сдаче медного лома, ведь это не только отличный способ переработки, но и хороший инструмент заработка. В этой статье мы поговорим про прием меди и зачем это нужно.
Коротко про прием меди
Как говорилось ранее, медь – это достаточно дорогой металл, который используется во многих отраслях промышленности. Цена приема меди варьируется по-разному, и все зависит от содержания в ней различных веществ, примесей и формы. При этом, есть нюанс: гораздо выгоднее сдавать целое медное устройство, чем самому разбирать ее и приносить медные элементы
Что чаще всего сдают в металлолом?
Если вы посмотрите вокруг, вы найдете достаточно много медных изделий, но чаще всего сдают следующие предметы:
Медные кабели;
Обмотки электродвигателей, трансформаторов, электрической катушки;
Сантехническое оборудование (кран, трубы и прочее);
Элементы из кондиционеров
Конденсатор и теплообменник;
Как делят медь по категориям?
Существует четыре типа меди, которые регламентируются ГОСТом. Их еще называют сортами меди, и классифицируются они по «чистоте» металла:
1. Первосортная медь – в составе нет никаких примесей;
2. Второсортная медь – драгоценный металл, в составе которого находится не больше пяти процентов других металлов;
3. Третий сорт меди – медь, у которой восемьдесят процентов состава – другие вещества;
4. Разносортица – медный лом менее тридцати процентов.
Как лучше всего сдавать медь?
Как показывает практика, лучше всего большое количество меди сдавать сразу же в один прием, ведь в этом случае сотрудники пункта приема металлолома берут на себя ответственность за перевозку. В большинстве случаев, во многих компаниях существует система лояльности к клиенту, например, компания «Ситилом» осуществляет бесплатный вывоз металла от трехсот килограмм.
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